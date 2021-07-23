Легко та просто: як приготувати рис з цвітної капусти
23 липня 2021 , 21:10Читать новость на русском
Джерело:Insider
Цвітна капуста – продукт з низькими вмістом вуглеводів, вона є основою різноманітних дієт. Така звична страва як варений рис стане особливою, якщо приготувати її з цього продукту.
Рис із капусти – це хрустка цвітна капуста, подрібнена на дрібненькі шматочки, які розміром з рисову крупу. Така страва стала популярною заміною білого рису завдяки поширенню кето-дієти. Окрім того, страва не містить зерна і має низький вміст вуглеводів, вона також багата на клітковину та вітамін С.
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Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 1 штука цвітної капусти
Приготування:
- Підготуйте цвітну капусту. Видаліть зелене листя і наріжте головку великими шматками.
- Поступово додайте шматки цвітної капусти у чашу кухонного комбайна та подрібніть її. Будьте обережні, щоб не перевантажити кухонний комбайн. Якщо у вас немає кухонного комбайна, звичайне терко також чудово підійде.
- Отриману суміш потрібно зварити у підсоленій воді до готовності й подавати з овочами чи м'ясом.