Легко та надзвичайно смачно: готуємо чізкейк у склянці, який закохає в себе кожного
9 січня 2022 , 19:43Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Смачні десерти – це те, без чого неможливо уявити щасливе життя. Солоденьке завжди сприяє покращенню настрою та душевним розмовам.
Чізкейк – це десерт, який одразу підкорює будь-який смак. Його ніжний смак подарує незабутні враження, які неодмінно захочеться повторити знову.
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Прості інгредієнти, нескладні маніпуляції, трішки зусиль – і декілька порцій щастя готові.
Рецепт вишневого чізкейка у стакані
Час: 3 години
Порцій: 8
Неймовірна насолода / Фото Pinterest
Інгредієнти
- 240 грам вершкового масла;
- 50 та 100 грам цукру;
- 240 грам борошна;
- 460 грам вершкового крем-сиру;
- 180 грам цукрової пудри;
- 5 столових ложок та 250 мілілітрів вершків (33%);
- 1 чайна ложка екстракту ванілі;
- 500 грам замороженої вишні;
- 100 грам цукру;
- 4 столові ложки крохмалю.
Приготування
- Розігріваємо духовку до 180 градусів.
- Збиваємо міксером масло з цукром, додати борошно та перемішати.
- Викласти тісто у форму, прим'яти до дна та випікати 15 – 17 хвилин. Після цього дати йому повністю охолонути.
- Для начинки збиваємо вершковий крем-сир, цукрову пудру та ваніль. Ніприкінці додаємо 5 столових ложок вершків.
- Готуємо вишневий соус. У сотейник кладемо вишню, присипаємо змішаними цукром та крохмалем, добре перемішуємо. Ставимо на вогонь, постійно помішуємо та доводимо до кипіння. Даємо охолонути.
- Збиваємо 250 мілілітрів вершків до стійкої щільної консистенції.
- У порційні склянки викладаємо шматочки печива, потім викладаємо сирний крем, наступний шар – вишневий соус, а зверху додаємо збиті вершки.
Смачного!