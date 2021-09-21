Лиганці – рецепт давньої української страви з картоплі та сиру
21 вересня 2021 , 18:42Читать новость на русском
Джерело:Сім'я і дім
Якщо ви ніколи не куштували лиганці – ви багато втратили! Хоч ззовні вони схожі на палюшки чи кнелі, насправді це оригінальна, та ні на що не схожа давня українська страва.
Лиганці, або карпатські вареники – це давня українська страва, яка ззовні нагадує картопляні палюшки, але всередині вони з начинкою.
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Зазвичай лиганці можна скуштувати у місцевих закладах в Карпатах. Там їх подають з сирною або м'ясною начинкою. Існують також і солодкі лиганці, але найпопулярніші – солені.
Рецепт лиганців з сирною начинкою
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 4
Лиганці / Фото Рецепти
– 700 г картоплі;
– 1 куряче яйце;
– 330 г крохмалю;
– 1 ст. л. сметани;
– сіль.
Для начинки:
– 100 г домашнього сиру;
– 1 – 2 гілочки кропу.
Приготування:
- Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.
- Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.
- Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.
- Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.
- Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.
- Лиганці готові. Смачного!
Рецепт мачанки до лиганцівІнгредієнти для мачанки:
– 50 г копченого сала;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 – 2 гілочки кропу;
– 150 г сметани;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Наріжте сало кубиками та обсмажте на сковорідці.
- Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажуйте разом з салом.
- Додайте сметани та перемішайте.
- Змішайте мачанку з дрібно нарізаним кропом та подавайте до столу. Смачного!