Лиганці – рецепт давньої української страви з картоплі та сиру

21 вересня 2021 , 18:42
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Джерело:

Сім'я і дім

Якщо ви ніколи не куштували лиганці – ви багато втратили! Хоч ззовні вони схожі на палюшки чи кнелі, насправді це оригінальна, та ні на що не схожа давня українська страва.

Лиганці, або карпатські вареники – це давня українська страва, яка ззовні нагадує картопляні палюшки, але всередині вони з начинкою.

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Зазвичай лиганці можна скуштувати у місцевих закладах в Карпатах. Там їх подають з сирною або м'ясною начинкою. Існують також і солодкі лиганці, але найпопулярніші – солені.

Рецепт лиганців з сирною начинкою

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 4


Лиганці / Фото Рецепти

Інгредієнти:
 – 700 г картоплі;
 – 1 куряче яйце;
 – 330 г крохмалю;
 – 1 ст. л. сметани;
 – сіль.
Для начинки:
 – 100 г домашнього сиру;
 – 1 – 2 гілочки кропу.

Приготування:

  1. Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.
  1. Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.
  1. Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.
  1. Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.
  1. Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.
  1. Лиганці готові. Смачного!

Рецепт мачанки до лиганців

Інгредієнти для мачанки:
 – 50 г копченого сала;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 1 – 2 гілочки кропу;
 – 150 г сметани;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Наріжте сало кубиками та обсмажте на сковорідці.
  1. Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажуйте разом з салом.
  1. Додайте сметани та перемішайте.
  1. Змішайте мачанку з дрібно нарізаним кропом та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак