Лиганці – рецепт давньої української страви з картоплі та сиру

Якщо ви ніколи не куштували лиганці – ви багато втратили! Хоч ззовні вони схожі на палюшки чи кнелі, насправді це оригінальна, та ні на що не схожа давня українська страва.

Лиганці, або карпатські вареники – це давня українська страва, яка ззовні нагадує картопляні палюшки, але всередині вони з начинкою.

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Зазвичай лиганці можна скуштувати у місцевих закладах в Карпатах. Там їх подають з сирною або м'ясною начинкою. Існують також і солодкі лиганці, але найпопулярніші – солені.

Рецепт лиганців з сирною начинкою

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 4



Лиганці / Фото Рецепти

– 700 г картоплі;– 1 куряче яйце;– 330 г крохмалю;– 1 ст. л. сметани;– сіль.– 100 г домашнього сиру;– 1 – 2 гілочки кропу.

Приготування:

Ретельно помийте картоплю та відваріть у підсоленій воді не знімаючи шкірки.

Охолодіть відварену картоплю. Почистіть від шкірки та розімніть в пюре.

Додайте до пюре яйце, сметану, трішки солі та крохмаль. Замісіть тісто.

Сформуйте з нього невеличкі кульки та покладіть у кожну начинку з сиру та насіченого кропу.

Начинені лиганці відваріть у підсоленій киплячій воді 7 – 10 хвилин.

Лиганці готові. Смачного!

Рецепт мачанки до лиганців

– 50 г копченого сала;– 1 ріпчаста цибулина;– 1 – 2 гілочки кропу;– 150 г сметани;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Наріжте сало кубиками та обсмажте на сковорідці.

Наріжте цибулю дрібними кубиками та обсмажуйте разом з салом.

Додайте сметани та перемішайте.