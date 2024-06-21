Вишневий лікер прекрасно поєднується з десертами та може стати чудовим доповненням до різноманітних коктейлів. Простий рецепт і доступні інгредієнти робить його улюбленцем багатьох господинь.
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Лікер з вишень
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Візьміть два кілограми стиглої вишні, промийте її та розподіліть по двох трилітрових банках. Видаляти кісточки не потрібно.
- Додайте по п'ятсот грамів цукру в кожну банку.
- Потім додайте прянощі до смаку: гвоздику, корицю, ванільний цукор і мускатний горіх.
- Поставте банки в тепле сонячне місце, наприклад, на підвіконня, і залиште на сім-вісім днів, поки цукор повністю не розчиниться.
- Після цього додайте алкоголь і перенесіть банки в темне прохолодне місце на два тижні.
- Потім процідіть лікер через марлю.
- Розлийте лікер у стерилізовані банки й закрийте їх кришками. Зберігайте в коморі або погребі. Також можна одразу розлити напій по келихах і подавати до столу.