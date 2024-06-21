Насолода в кожній краплині: покроковий рецепт лікеру з вишень
21 червня 2024, 06:19Читать новость на русском
Джерело:food obozrevatel
Лікер з вишень – це вишуканий і ароматний напій, який можна легко приготувати вдома. Його насичений смак і яскравий колір сподобаються усім.
Вишневий лікер прекрасно поєднується з десертами та може стати чудовим доповненням до різноманітних коктейлів. Простий рецепт і доступні інгредієнти робить його улюбленцем багатьох господинь.
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Лікер з вишень
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кілограми вишні;
– 1 кілограм цукру;
– 500 мілілітрів горілки;
– 10 грамів кориці;
– 6 – 7 штук гвоздики;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– 1/3 чайної ложки ванільного цукру.
Приготування:
- Візьміть два кілограми стиглої вишні, промийте її та розподіліть по двох трилітрових банках. Видаляти кісточки не потрібно.
- Додайте по п'ятсот грамів цукру в кожну банку.
- Потім додайте прянощі до смаку: гвоздику, корицю, ванільний цукор і мускатний горіх.
- Поставте банки в тепле сонячне місце, наприклад, на підвіконня, і залиште на сім-вісім днів, поки цукор повністю не розчиниться.
- Після цього додайте алкоголь і перенесіть банки в темне прохолодне місце на два тижні.
- Потім процідіть лікер через марлю.
- Розлийте лікер у стерилізовані банки й закрийте їх кришками. Зберігайте в коморі або погребі. Також можна одразу розлити напій по келихах і подавати до столу.