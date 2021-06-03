Три рецепти нереально смачних домашніх лимонадів на кожен день

Найкращий напій влітку – лимонад. А ви знали, що його можна поєднувати з різними травами та газованими напоями? Ми підготували для вас три рецепти лимонадів та впевнені, що ви знайдете для себе улюблений.

Лимонад – свіжий та оригінальний напій, котрий можна подавати до столу на будь-яке свято або просто насолоджуватися ним у спекотні дні.

Читайте також МХП презентував сучасну R&D-лабораторію: у чому суть експерименту

Існує безліч рецептів приготування лимонаду, але ми обрали для вас найбільш оригінальні, щоб ви могли сповна насолодитися його смаком.

Який з них обрати чи приготувати всі три – рішення за вами!

Лимонад з цитрусовими та розмарином



Лимонад з розмарином

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 5

5 Калорійність: 189

Вичавіть сік з цитрусових. Налийте в каструлю мінеральну воду. З'єднайте воду з соком цитрусових. Додайте до рідини цукор та перемішайте до повного розчинення. Розмарин відбийте гострим лезом ножа, але не розрізайте його. Відправте розмарин в напій та залишіть настоятися на кілька годин. Смачного!

Лимонад з м'ятою

– 2 апельсини;– 1 лимон;– гілочка свіжого розмарину;– 4 ст. л цукру;– 1 л газованої мінеральної води.



Лимонад з м'ятою

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції : 5

: 5 Калорійність: 75

Вичавіть сік з лимона. Налийте в каструлю мінеральну воду. З'єднайте воду з соком лимона. Додайте до рідини цукор та перемішайте до повного розчинення. Помийте м'яту, відділіть листочки від стебла та додайте їх до напою. Подавайте лимонад до столу охолодженим. Смачного!

Лимонад без цукру з огірком

– 1 лимон;– гілочки м'яти на ваш смак;– 2 ст. л цукру;– 1 л газованої мінеральної води.



Лимонад з огірком

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 5

5 Калорійність: 55

Вичавіть сік з лимона та лаймів. Налийте в каструлю мінеральну воду. З'єднайте воду з соком цитрусових. Наріжте огірок скибочками або кружечками та додайте до напою. Помийте м'яту, відділіть листочки від стебла та додайте їх до напою. Подавайте лимонад до столу охолодженим. Смачного!

– 1 лимон;– 2 – 3 лайми;– огірок ваш смак;– м'ята;– 1 л газованої мінеральної води.