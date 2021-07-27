Збитий лимонад: у спеку від спраги вас врятує трендовий напій з TikTok

27 липня 2021 , 19:15
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Джерело:

I am a food blog

Лимонад зі збитими вершками — новий кулінарний тренд в соцмережі TikTok, який вже підкорив багатьох цього літа. Нумо готувати його разом!

Whipped lemonade (збитий лимонад) – новий трендовий напій, який підкорив користувачів TikTok. Збиті вершки, лимонний сік та згущене молоко – ідеальне поєднання смаків з легкою ноткою кислинки. Цей напій чудово освіжає в спеку!

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На приготування лимонного напою вам потрібно всього 15 – 20 хвилин, якщо ви будете готувати збиті вершки власноруч. Якщо у вас є готові вершки – 5 хвилин на приготування буде достатньо.

Також до напою можна додати трохи текіли чи улюбленого лікеру, зробивши з нього освіжаючий алкогольний коктейль.

Рецепт лимонаду whipped lemonade

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 2 – 3


Фото I am a food blog

Інгредієнти: 
– 3 склянки льоду;
 – 1 склянка жирних вершків 30 – 33%;
 – ¼ склянки згущеного молока;
 – ½ склянки свіжого лимонного соку;
 – ½ ч. л. екстракту ванілі;
 – 1 ст.л. цукру.
  1. Для збивання вершків підготуйте їх заздалегідь – охолодіть в холодильнику. У холодній мисці збийте вершки з цукром та екстрактом ванілі до стійких піків. Розділіть масу на дві половини та відправте в холодильник.


    Фото I am a food blog
     
  2. Змішайте в блендері лід, згущене молоко, свіжий лимонний сік та половину холодних збитих вершків.
  3. Збивайте суміш до однорідної кремоподібної маси без шматочків льоду.


    Фото I am a food blog
     
  4. Перелийте готовий напій в склянку та прикрасьте рештою вершків.


    Фото I am a food blog
     
  5. Викладіть на вершки шматочок лимона та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак