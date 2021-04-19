Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась рецептом лимонної паски з кремом, яку ви можете приготувати на Великдень. Запишіть собі рецепт.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати тісто на паску з лимонною цедрою, родзинками та лимонним кремом. Опару для тіста найкраще готувати заздалегідь, залишити на ніч.

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Рецепт лимонної паски

Інгредієнти для тіста:

– 250 мілілітрів молока;

– 5 білків та 10 жовтків;

– 400 грамів цукру;

– 70 грамів дріжджів;

– 330 грамів масла гхі;

– 80 мілілітрів лимонного соку;

– 250 грамів родзинок;

– 1 лимон (цедра);

– 50 мілілітрів рому;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 1 чайна ложка кардамону;

– 1 чайна ложка солі;

– 30 мілілітрів рослинної олії;

– 1-1,1 кілограма борошна.

Порції: 3

Для приготування опари у миску викладіть жовтки з білками, 200 грамів цукру, дріжджі, влийте тепле молоко, перемішайте. Накрийте кришкою або плівкою, рушником залиште в тепле місце на 8 годин, найкраще на ніч. Родзинки ретельно помийте, промийте в окропі, замочіть у ромі. Помийте лимони, вичавіть сік. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. В опару додайте розтоплене вершкове масло, 200 грамів цукру, ванільний цукор, цедру, сіль, борошно, кардамон, перемішайте. Замісіть тісто протягом 30 хвилин, додайте родзинки, знову замісіть. Перекладіть у миску, закрийте плівкою, накрийте рушником, залиште на 3 години. Викладіть тісто на 1/2 у форми 12-13 сантиметри. Залиште у теплому місці. Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 55 хвилин. Викладіть готові паски на решітку. Залиште для охолодження. У середині паски зробіть отвір, викладіть лимонний крем. Задекоруйте глазур'ю. Смачного!

Рецепт лимонної паски з кремом від Тані Литвинової у відео: