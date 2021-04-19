Як приготувати лимонну паску: рецепт від Тані Литвинової
Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась рецептом лимонної паски з кремом, яку ви можете приготувати на Великдень. Запишіть собі рецепт.
Джерело:YouTube Тані Литвинової
Тетяна Литвинова розповідає як приготувати тісто на паску з лимонною цедрою, родзинками та лимонним кремом. Опару для тіста найкраще готувати заздалегідь, залишити на ніч.
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Рецепт лимонної паски
Порції: 3
- Для приготування опари у миску викладіть жовтки з білками, 200 грамів цукру, дріжджі, влийте тепле молоко, перемішайте. Накрийте кришкою або плівкою, рушником залиште в тепле місце на 8 годин, найкраще на ніч.
- Родзинки ретельно помийте, промийте в окропі, замочіть у ромі.
- Помийте лимони, вичавіть сік.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- В опару додайте розтоплене вершкове масло, 200 грамів цукру, ванільний цукор, цедру, сіль, борошно, кардамон, перемішайте. Замісіть тісто протягом 30 хвилин, додайте родзинки, знову замісіть. Перекладіть у миску, закрийте плівкою, накрийте рушником, залиште на 3 години.
- Викладіть тісто на 1/2 у форми 12-13 сантиметри. Залиште у теплому місці.
- Розігрійте духовку до температури 160 градусів, відправте запікатись протягом 55 хвилин.
- Викладіть готові паски на решітку. Залиште для охолодження.
- У середині паски зробіть отвір, викладіть лимонний крем. Задекоруйте глазур'ю. Смачного!
Рецепт лимонної паски з кремом від Тані Литвинової у відео:
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