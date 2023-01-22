Швидко, легко та дуже смачно: готуємо особливий лимонний кекс до кави

22 січня 2023, 20:09
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Джерело:

Smaker

Коли в нас з'являється час на каву або чай, завжди хочеться перехопити чогось солоденького. Простий кекс – гарне рішення, яке не забере багато часу та зусиль, а також забезпечить смаколиком на кілька кавувань.

Якщо ви полюбляєте солоденьке, а витрачати багато часу на його приготування або йти в кондитерську не хочете, то цей рецепт саме для вас. Цей кекс готується дуже швидко з простих інгредієнтів, які завжди під рукою, а поєднати його можна з будь-якими додатками: маслом, медом чи варенням.

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Рецепт швидкого лимонного пирога

Час: 15 хвилин + 40 хвилин на випікання

Порцій: 5 – 6

Швидко та смачно / Фото BaBy w kuchni

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 200 грамів цукру;
  • 250 мілілітрів кефіру;
  • 150 мілілітрів олії;
  • 1 лимон ;
  • 350 грамів борошна;
  • 1 чайна ложка соди;
  • дрібка солі.

Приготування:

  1. Лимон миємо та ошпарюємо. Шкірку грубо натираємо, потім розрізаємо фрукт та вичавлюємо сік.
  2. Яйця збиваємо з цукром. Додаємо кефір, олію, лимонний сік та цедру. Ретельно перемішуємо.
  3. До борошна додаємо соду і сіль, просіваємо через сито. Додаємо до суміші та перемішуємо до однорідності.
  4. Форму змащуємо маслом та злегка присипаємо борошном. Виливаємо тісто у форму, розрівнюємо лопаткою.
  5. Випікаємо 40 хвилин при 180 градусах. Якщо кекс зверху почне сильно підрум'янюватися – накрийте його алюмінієвою фольгою.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська