Смачний банановий кекс: простий рецепт від Яни Балог
Дівчина пропонує приготувати смачний банановий кекс. Як правильно – читайте у матеріалі.
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась рецептом бананового кексу з фундуком та журавлиною на своїй сторінці в інстаграм, який ви з легкістю приготуєте вдома.
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Як приготувати банановий кекс
- Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Почистіть банани від шкірки. У мисці подрібніть виделкою у пюре, додайте яйця, сіль, розпушувач, борошно, цукор, горіхи та сухофрукти, олію, замісіть тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть у форму для випікання тісто та відправте запікатись на 30-40 хвилин до готовності.
- Кекс витягніть з духовки, залиште для повного охолодження, викладіть на тарілку. Смачного!
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