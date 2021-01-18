Дівчина пропонує приготувати смачний банановий кекс. Як правильно – читайте у матеріалі.

Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась рецептом бананового кексу з фундуком та журавлиною на своїй сторінці в інстаграм, який ви з легкістю приготуєте вдома.

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Як приготувати банановий кекс

Інгредієнти:

– 4 банани;

– 3 яйця;

– дрібка солі;

– 100 грамів горіхів (фундук);

– 100 грамів сухофруктів (журавлина);

– 150 грамів рослинної олії;

– 12 грамів розпушувача для тіста;

– 300 грамів борошна;

– 50 грамів цукру.