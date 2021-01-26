Як приготувати лимонний кекс: домашній рецепт

Надзвичайно смачний рецепт лимонного кексу у глазурі, який сподобається всій вашій родині. Збережіть рецепт, щоб не загубити.
Джерело: Smachno News
Ніжний лимонний кекс легко готувати, а процес випікання займе небагато часу. Ароматний десерт буде чудовим доповненням до улюбленого чаю або кави.
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Рецепт лимонного кексу
Інгредієнти:
– 250 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 150 грамів цукру;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 лимон;
– соняшникова олія.
Інгредієнти для глазурі:
– 100 грамів цукрової пудри;
– 2 столові ложки лимонного соку.
Лимонний кекс/unsplash.com
- Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте, почистіть лимон, натріть на грубій тертці цедру лимона, вичавіть сік лимона.
- Для приготування тіста у мисці з'єднайте цукор з яйцем, додайте цедру і сік лимона, перемішайте. Далі – додайте тепле молоко, соняшникову олію, розпушувач, борошно і ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, вистеліть форму для випікання пергаментом, викладіть тісто та відправте запікатись на 35-40 хвилин до готовності.
- Для приготування глазурі у мисці змішайте цукрову пудру з соком лимона, перемішайте.
- Кекс витягніть з духовки, залиште для повного охолодження.
- Викладіть готовий кекс на тарілку, полийте глазур'ю. Смачного!