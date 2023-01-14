Цей десерт підкорює з першого шматочка: рецепт класичного лимонного тарту
Джерело:The Spruce Eats
Лимонний тарт – це чудовий десерт, який зробить незабутнім фінал будь-якого застілля. Також це чудова опція до гарячого напою, коли ви захочете зробити собі невеличку перерву від справ.
Лимонний тарт – це розкішний домашній десерт, у якому поєднуються пісочне тісто, ніжний крем та кислинка фрукта. Його смак одночасно терпкий, солодкий, хрусткий і кремовий, тож встояти перед ним просто неможливо.
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Часто тарт прикрашають сезонними ягодами або фруктами, але якщо ви пропустите цей крок – на неперевершеність десерту це не вплине жодним чином.
Рецепт лимонного тарту
Час: 1 година + 3 години на застигання
Порцій: 10
Лимонний десерт, який підкорює з першого шматочка / Фото 31 Daily
Інгредієнти:
для тіста:
- 1,5 склянки борошна;
- 0,5 склянки холодного несолоного масла (нарізаного кубиками);
- третина склянки цукру;
- 1 яйце;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 1/4 чайної ложки солі.
для начинки:
- 6 яєць;
- 3/4 склянки цукру;
- 1 столова ложка цедри лимона;
- 2/3 склянки свіжовичавленого лимонного соку;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 2/3 склянки несолоного масла (нарізаного кубиками);
- фрукти, вершки або ягоди для прикраси – за бажанням.
Приготування:
- Спочатку готуємо тісто. Решітку ставимо на середину духовки, вмикаємо її на 175 градусів.
- Змішуємо борошно, масло, цукор, яйце, ванільний екстракт та сіль. Добре вимішаємо (можна у комбайні), доки інгредієнти не з'єднаються й ми не отримаємо тісто.
- Викладаємо тісто у форму для торта. Рівномірно розподіляємо його на дні та стінках, щоб утворилася гарна основа. В деяких місцях проколюємо тісто виделкою. Випікаємо 20 хвилин, до легкого золотистого кольору. Виймаємо, щоб основа вистигла.
- Беремося за начинку. У середній каструлі змішуємо яйця та цукор, збиваємо вінчиком. Додаємо лимонну цедру, сік та ванільний екстракт. Збиваємо.
- Ставимо каструлю на середній вогонь та варимо, постійно помішуючи, 5 – 7 хвилин, щоб суміш загусла. Знімаємо з вогню, додаємо масло та збиваємо до однорідності.
- Заливаємо начинку в основу, яку ми приготували, розгладжуємо.
- Ставимо тарт у духовку та запікаємо 15 хвилин.
- Виймаємо тарт, даємо йому вистигнути до кімнатної температури та ставимо у холодильник мінімум на 3 години.
Смачного!