Цей десерт підкорює з першого шматочка: рецепт класичного лимонного тарту

14 січня 2023, 14:14
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Джерело:

The Spruce Eats

Лимонний тарт – це чудовий десерт, який зробить незабутнім фінал будь-якого застілля. Також це чудова опція до гарячого напою, коли ви захочете зробити собі невеличку перерву від справ.

Лимонний тарт – це розкішний домашній десерт, у якому поєднуються пісочне тісто, ніжний крем та кислинка фрукта. Його смак одночасно терпкий, солодкий, хрусткий і кремовий, тож встояти перед ним просто неможливо.

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Часто тарт прикрашають сезонними ягодами або фруктами, але якщо ви пропустите цей крок – на неперевершеність десерту це не вплине жодним чином.

Рецепт лимонного тарту

Час: 1 година + 3 години на застигання

Порцій: 10

Лимонний десерт, який підкорює з першого шматочка / Фото 31 Daily

Інгредієнти:

для тіста:

  • 1,5 склянки борошна;
  • 0,5 склянки холодного несолоного масла (нарізаного кубиками);
  • третина склянки цукру;
  • 1 яйце;
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
  • 1/4 чайної ложки солі.

для начинки:

  • 6 яєць;
  • 3/4 склянки цукру;
  • 1 столова ложка цедри лимона;
  • 2/3 склянки свіжовичавленого лимонного соку;
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту;
  • 2/3 склянки несолоного масла (нарізаного кубиками);
  • фрукти, вершки або ягоди для прикраси – за бажанням.

Приготування:

  1. Спочатку готуємо тісто. Решітку ставимо на середину духовки, вмикаємо її на 175 градусів.
  2. Змішуємо борошно, масло, цукор, яйце, ванільний екстракт та сіль. Добре вимішаємо (можна у комбайні), доки інгредієнти не з'єднаються й ми не отримаємо тісто.
  3. Викладаємо тісто у форму для торта. Рівномірно розподіляємо його на дні та стінках, щоб утворилася гарна основа. В деяких місцях проколюємо тісто виделкою. Випікаємо 20 хвилин, до легкого золотистого кольору. Виймаємо, щоб основа вистигла.
  4. Беремося за начинку. У середній каструлі змішуємо яйця та цукор, збиваємо вінчиком. Додаємо лимонну цедру, сік та ванільний екстракт. Збиваємо.
  5. Ставимо каструлю на середній вогонь та варимо, постійно помішуючи, 5 – 7 хвилин, щоб суміш загусла. Знімаємо з вогню, додаємо масло та збиваємо до однорідності.
  6. Заливаємо начинку в основу, яку ми приготували, розгладжуємо.
  7. Ставимо тарт у духовку та запікаємо 15 хвилин.
  8. Виймаємо тарт, даємо йому вистигнути до кімнатної температури та ставимо у холодильник мінімум на 3 години.

 Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська