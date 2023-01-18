Лимонно-маковий кекс – пухка домашня випічка
18 січня 2023, 11:44Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Кекс – це завжди вдале рішення для домашньої випічки. Він підійде і до чаю, кави, компоту чи келиха вина.
Лимонно-маковий кекс – це простий, швидкий в приготуванні десерт, який сподобається кожному. З ним впорається навіть початківець у випічці.
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Яскравий і оригінальний смак кексу підкорить з першого шматочка, а гості будуть прости рецепт, щоб відтворити його вдома.
Рецепт лимонно-макового кексу
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 300 грамів борошна;
– 2 столові ложки маку;
– 115 грамів вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 2 курячих яйця;
– 240 мілілітрів густої сметани чи йогурту;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– пів чайної ложки солі;
– цедра лимона;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Змішуємо просіяне борошно, мак, сіль і розпушувач.
- Збиваємо міксером м'яке вершкове масло з цукром, додаємо яйця не перестаючи збивати масляну масу.
- Додаємо цедру лимона, сметану чи йогурт. Перемішуємо масу та невеликими порціями всипаємо сухі інгредієнти.
- Викладаємо тісто у форму 20х10 сантиметрів, розрівнюємо ложкою.
- Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо кекс 20 – 30 хвилин до готовності.
- Готову випічку охолоджуємо, виймаємо з форми та посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!