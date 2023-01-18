Лимонно-маковий кекс – пухка домашня випічка

Кекс – це завжди вдале рішення для домашньої випічки. Він підійде і до чаю, кави, компоту чи келиха вина.

Лимонно-маковий кекс – це простий, швидкий в приготуванні десерт, який сподобається кожному. З ним впорається навіть початківець у випічці.

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Яскравий і оригінальний смак кексу підкорить з першого шматочка, а гості будуть прости рецепт, щоб відтворити його вдома.

Рецепт лимонно-макового кексу

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 – 6

– 300 грамів борошна;– 2 столові ложки маку;– 115 грамів вершкового масла;– 100 грамів цукру;– 2 курячих яйця;– 240 мілілітрів густої сметани чи йогурту;– 2 чайні ложки розпушувача;– пів чайної ложки солі;– цедра лимона;– цукрова пудра.

Приготування:

Змішуємо просіяне борошно, мак, сіль і розпушувач.

Збиваємо міксером м'яке вершкове масло з цукром, додаємо яйця не перестаючи збивати масляну масу.

Додаємо цедру лимона, сметану чи йогурт. Перемішуємо масу та невеликими порціями всипаємо сухі інгредієнти.

Викладаємо тісто у форму 20х10 сантиметрів, розрівнюємо ложкою.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо кекс 20 – 30 хвилин до готовності.

Готову випічку охолоджуємо, виймаємо з форми та посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!