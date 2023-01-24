Лимонно-сирний кекс: ідеальна домашня випічка до кави чи чаю

24 січня 2023, 11:31
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Джерело:

Юлія Сімончук

Коли немає часу на складні та багатокомпонентні рецепти солодкого, завжди можна спекти домашній кекс.

Лимонно-сирний кекс – проста та смачна домашня випічка, яка сподобається буквально кожному. Приготувати таку випічку легко, вона не потребує дорогих інгредієнтів.

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Кекс вийде пухким, ароматним і ідеально підійде як для домашніх посиденьок з друзями чи рідними, так і до святкового столу.

Рецепт лимонно-сирного кексу

  • Час: 70 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 150 грамів вершкового масла;
 – 3 курячих яйця;
 – 180 грамів цукру;
 – 200 грамів кисло-молочного сиру;
 – 270 грамів борошна;
 –  1,5 чайної ложки розпушувача для тіста;
 – цедра одного лимона;
 – дрібка солі.
Для глазурі:
 – 200 грамів цукрової пудри;
 – 3 – 4 столові ложки лимона;
 – 1 столова ложка гарячої води.

Приготування:

  • Масло кімнатної температури збиваємо з цукром протягом 3 – 4 хвилин. Не перестаючи збивати додаємо по одному яйцю, продовжуючи збивати.
  • Додаємо перетертий сир, сіль, цедру і все перемішуємо.
  • Просіюємо в рідку масу борошно з розпушувачем, перемішуємо і викладаємо в форму застелену пергаментом, або змащену маслом, притрушену борошном.

  • Відправляємо кекс в розігріту духовку при 170 – 180 градусах і випікаємо близько години.
  • Даємо випічці охолонути на решітці і поливаємо зверху глазур'ю (змішуємо цукрову пудру з лимонним соком і водою, густину регулюємо водою, але маса має бути не рідка).
  • Даємо застигнути і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак