Лимонно-сирний кекс: ідеальна домашня випічка до кави чи чаю
24 січня 2023, 11:31Читать новость на русском
Джерело:Юлія Сімончук
Коли немає часу на складні та багатокомпонентні рецепти солодкого, завжди можна спекти домашній кекс.
Лимонно-сирний кекс – проста та смачна домашня випічка, яка сподобається буквально кожному. Приготувати таку випічку легко, вона не потребує дорогих інгредієнтів.
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Кекс вийде пухким, ароматним і ідеально підійде як для домашніх посиденьок з друзями чи рідними, так і до святкового столу.
Рецепт лимонно-сирного кексу
- Час: 70 хвилин
- Порції: 6
– 150 грамів вершкового масла;
– 3 курячих яйця;
– 180 грамів цукру;
– 200 грамів кисло-молочного сиру;
– 270 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки розпушувача для тіста;
– цедра одного лимона;
– дрібка солі.
Для глазурі:
– 200 грамів цукрової пудри;
– 3 – 4 столові ложки лимона;
– 1 столова ложка гарячої води.
Приготування:
- Масло кімнатної температури збиваємо з цукром протягом 3 – 4 хвилин. Не перестаючи збивати додаємо по одному яйцю, продовжуючи збивати.
- Додаємо перетертий сир, сіль, цедру і все перемішуємо.
- Просіюємо в рідку масу борошно з розпушувачем, перемішуємо і викладаємо в форму застелену пергаментом, або змащену маслом, притрушену борошном.
- Відправляємо кекс в розігріту духовку при 170 – 180 градусах і випікаємо близько години.
- Даємо випічці охолонути на решітці і поливаємо зверху глазур'ю (змішуємо цукрову пудру з лимонним соком і водою, густину регулюємо водою, але маса має бути не рідка).
- Даємо застигнути і подаємо до столу.
Смачного!