Незвичні роли, які здивують гостей: готуємо з Ектором

1 березня 2023, 18:58
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Якщо ви обожнюєте японську кухню, але так і не навчилися крутити роли – не біда. Є один легкий та зручний варіант ролів, який вийдуть завжди.

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами незвичним рецептом, який урізноманітнить раціон та здивує гостей.

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Чим ці роли особливі? Вони готуються з рисовим папером, який в рази полегшує формування страви. Спробуйте і ви будете приємно здивовані.

Рецепт рисових ролів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – рисовий папір;
 – 50 грамів рису для суші;
 – норі;
 – 30 грамів свіжого лосося;
 – 10 грамів соусу унагі;
 – 10 грамів авокадо;
 – морква;
 – майонез;
 – огірок;
 – соус шрірача;
 – кунжут;
 – 30 грамів соєвого соусу.

Приготування:

  • Рисовий папір замочуємо у воді на кілька секунд, аби він піддатливий.
  • Нарізаємо всі інгредієнти окрім норі, тонкою соломкою.
  • Змішуємо майонез зі шрірачою.
  • Викладаємо на рисовий папір готовий рис, лосоь, нарізані овочі і поливаємо соусом та соусом унагі.
  • Викладаємо верху шматочок норі та обережно загортаємо все.
  • Паніруємо в насінні кунжуту та обсмажуємо до золотистої на гарячій сковорідці.
  • Подаємо з соєвим соусом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак