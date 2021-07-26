Страва родом з дитинства: ліниві вареники з сиром та ягодами за сімейним рецептом

26 липня 2021 , 15:42
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Джерело:

Володимир Ярославський

Український шеф-кухар та суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами сімейним рецептом лінивих вареників з домашнім сиром та ягодами. Ця страва не залишить байдужим нікого, адже вона не тільки смачна, а й поверне вас у безтурботне дитинство.

Маленькими ми часто гостювали у дідуся та бабусі, а їхні страви сняться нам й досі. Щоб відчути смак дитинства та тепло рідних, шеф-кухар Володимир Ярославський поділився своїм сімейним рецептом лінивих вареників з сиром та ягодами.

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Для соусу ви можете використати будь-який шоколад: білий, молочний чи чорний. Все залежить від ваших вподобань!

Рецепт лінивих вареників

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Фото зі сторінки шеф-кухаря

Інгредієнти:
 – 400 г домашнього сиру;
 – 85 г борошна;
 – 1 яйце;
 – 40 г цукру.
 Для соусу:
 – 80 г білого шоколаду;
 – 100 мл вершків 20% жирності;
 – 150 г свіжих ягід;
 – 30 г смажених горіхів.

  1. Ретельно відіжміть домашній сир, щоб позбутися від зайвої вологи. 
  2. Змішайте сир з яйцем, цукром та борошном. Замісіть еластичне тісто та розділіть його на шматочки.


    Фото Володимира Ярославського
     
  3. Сформуйте з тіста кульки або овальні ліниві вареники. Ззовні вони схожі на палюшки.


    Фото Володимира Ярославського
     
  4. Налийте у каструлю воду, посоліть її та доведіть до кипіння.
  5. Відваріть у киплячій воді ліниві вареники протягом 2 – 3 хвилин.
  6. В окремій сковорідці або каструлі з'єднайте вершки, шоколад та доведіть до кипіння.


    Фото Володимира Ярославського
     
  7. У соус відправте відварені ліниві вареники та проваріть 1 хвилину.
  8. Додайте ягоди та перемішайте.


    Фото Володимира Ярославського
     
  9. Викладіть страву в тарілки та подавайте до столу посипавши горішками. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак