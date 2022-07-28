Ліниві вареники – страва, яку ви, без перебільшення, приготуєте за 20 хвилин. Її сміло можна подавати до столу з улюбленим варенням, сметаною чи згущеним молоком. Або просто посипте сезонними ягодами чи наріжте фруктів і полийте медом.
Читайте також Млинці з кабачка: такими ви їх ще не їли
Якщо у вас залежався кисло-молочний сир, він ідеально підійде для лінивих вареників. Зважте тільки на його консистенцію: занадто рідкий потрібно віджати через марлю.
Рецепт лінивих вареників
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- У️ великій каструлі поставте підсолену воду на середній вогонь та доведіть до кипіння.
- Домашній сир, курячі яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо пшеничне борошно і замішуємо ложкою липке тісто.
- ️Присипте поверхню борошном, викладіть тісто. Розділіть його на чотири частини, кожну присипте додатково борошном і розкачайте в ковбаску. Наріжте на невеликі шматки товщиною 5 міліметрів.
- ️Відваріть ліниві вареники в киплячій воді 1 – 2 хвилини від моменту спливання на поверхню.
- ️Варенички викладіть до масла і трішки перемішайте.
- Подавайте до столу гарячими та зі сметаною.
Смачного!