Ліниві вареники – страва, яку ви, без перебільшення, приготуєте за 20 хвилин. Її сміло можна подавати до столу з улюбленим варенням, сметаною чи згущеним молоком. Або просто посипте сезонними ягодами чи наріжте фруктів і полийте медом.

Читайте також Млинці з кабачка: такими ви їх ще не їли

Якщо у вас залежався кисло-молочний сир, він ідеально підійде для лінивих вареників. Зважте тільки на його консистенцію: занадто рідкий потрібно віджати через марлю.

Рецепт лінивих вареників

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 350 грамів домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 5 – 6 столових ложок пшеничного борошна з гіркою;

– борошно для присипання поверхні;

– вершкове масло.

Приготування:

У️ великій каструлі поставте підсолену воду на середній вогонь та доведіть до кипіння.

Домашній сир, курячі яйця, цукор і сіль добре збиваємо блендером, додаємо пшеничне борошно і замішуємо ложкою липке тісто.

️Присипте поверхню борошном, викладіть тісто. Розділіть його на чотири частини, кожну присипте додатково борошном і розкачайте в ковбаску. Наріжте на невеликі шматки товщиною 5 міліметрів.

️Відваріть ліниві вареники в киплячій воді 1 – 2 хвилини від моменту спливання на поверхню.

️Варенички викладіть до масла і трішки перемішайте.

Подавайте до столу гарячими та зі сметаною.

Смачного!