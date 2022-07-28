Млинці з кабачками – універсальний рецепт з цим овочем. Страва виходить ароматною, поєднується з соусами чи просто зі сметаною.

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За основу авторка взяла класичний рецепт знайомих нам млинців та трішки інтерпретувала його кабачком. Страву можна подавати без начинки, а можна приготувати її з кисло-молочного сиру.

Рецепт млинців з кабачка

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів кабачка;

– 200 мілілітрів молока;

– 100 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 30 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка цукру;

– щіпка солі;

– 50 – 100 мілілітрів води.

Приготування:

Натріть кабачок на дрібній тертці. Всю рідину, яку він виділить, потрібно зберегти, адже вона замінить нам воду.

Заздалегідь розтопіть вершкове масло.

До кабачкової каші додайте яйця, пшеничне борошно, сіль та цукор. Ретельно перемішайте тісто на млинці та влийте до нього масло та молоко. Ще раз перемішайте.

І тут найцікавіше: перед смаженням кожного млинця масу потрібно перемішувати, оскільки кабачок збирається на верху.

Змастіть сковорідку олією і смажте перший млинець. Вже після першого ви зрозумієте скільки вам потрібно додати ще води – 50 чи 100 мілілітрів.

Соус до кабачкових млинців

Інгредієнти:

– сметана;

– майонез;

– кефір;

– кріп;

– сіль;

– часник.

Приготування:

Дрібно наріжте кріп. У мисці змішайте всі інгредієнти та присмачте сіллю.

Подавайте соус охолодженим.

Смачного!