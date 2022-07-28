Млинці з кабачками – універсальний рецепт з цим овочем. Страва виходить ароматною, поєднується з соусами чи просто зі сметаною.
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За основу авторка взяла класичний рецепт знайомих нам млинців та трішки інтерпретувала його кабачком. Страву можна подавати без начинки, а можна приготувати її з кисло-молочного сиру.
Рецепт млинців з кабачка
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Натріть кабачок на дрібній тертці. Всю рідину, яку він виділить, потрібно зберегти, адже вона замінить нам воду.
- Заздалегідь розтопіть вершкове масло.
- До кабачкової каші додайте яйця, пшеничне борошно, сіль та цукор. Ретельно перемішайте тісто на млинці та влийте до нього масло та молоко. Ще раз перемішайте.
- І тут найцікавіше: перед смаженням кожного млинця масу потрібно перемішувати, оскільки кабачок збирається на верху.
- Змастіть сковорідку олією і смажте перший млинець. Вже після першого ви зрозумієте скільки вам потрібно додати ще води – 50 чи 100 мілілітрів.
Соус до кабачкових млинців
Приготування:
- Дрібно наріжте кріп. У мисці змішайте всі інгредієнти та присмачте сіллю.
- Подавайте соус охолодженим.
Смачного!