Лінивий "Наполеон": готуємо з готового тіста філо

Зізнаємося, цей рецепт лінивого торта "Наполеон" став нашим фаворитом, адже найскладніший процес з тістом тут готовий за 2 хвилини.

Рецепт популярного солодкого торта один із самих легких. Важко назвати цей торт "Наполеон", але заварний крем в складі є, хрусткі коржики теж присутні. Крем можна змінювати за бажанням.

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Від такої домашньої випічки будуть приємно здивовані всі, а смак який – закриваєте очі й наче куштуєте у французькій кав'ярні.

Рецепт лінивого торта "Наполеон"

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– 400 грамів тісто філо;– 150 грамів розтопленого масла.– 500 грамів молока;– 2 курячих яйця;– 150 грамів цукру;– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;– 75 грамів масла;– 250 грамів сиру маскарпоне;– ванільний цукор.

Приготування:

Тісто скручуємо рулетом, нарізаємо равликами, викладаємо на деко з пергаментом, поливаємо розтопленим вершковим маслом і запікаємо при 180 до рум'яності. Коржів має вийти три. Але все залежить від розміру. Краще розкладати тісто одразу під розмір тарілки, на якій будете потім збирати торт.

Для крему: молоко ставимо на вогонь. Змішуємо окремо: яйця, цукор і крохмаль. Як тільки молоко починаєте закипати, вливаємо яєчну суміш і інтенсивно помішуємо вінчиком до загустіння. Знімаємо з вогню.

Додаємо масло і ванільний цукор. Даємо гарно охолонути під шаром харчової плівки "в контакт". Далі додаємо в охолоджений сир маскарпоне і збиваємо міксером.

Перемащуємо коржі (обережно, вони дуже ніжні і крихкі), присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося.

Смачного!