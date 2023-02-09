Лінивий "Наполеон": готуємо з готового тіста філо
9 лютого 2023, 14:36Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Зізнаємося, цей рецепт лінивого торта "Наполеон" став нашим фаворитом, адже найскладніший процес з тістом тут готовий за 2 хвилини.
Рецепт популярного солодкого торта один із самих легких. Важко назвати цей торт "Наполеон", але заварний крем в складі є, хрусткі коржики теж присутні. Крем можна змінювати за бажанням.
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Від такої домашньої випічки будуть приємно здивовані всі, а смак який – закриваєте очі й наче куштуєте у французькій кав'ярні.
Рецепт лінивого торта "Наполеон"
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– 400 грамів тісто філо;
– 150 грамів розтопленого масла.
Для заварного крему:
– 500 грамів молока;
– 2 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 75 грамів масла;
– 250 грамів сиру маскарпоне;
– ванільний цукор.
Приготування:
- Тісто скручуємо рулетом, нарізаємо равликами, викладаємо на деко з пергаментом, поливаємо розтопленим вершковим маслом і запікаємо при 180 до рум'яності. Коржів має вийти три. Але все залежить від розміру. Краще розкладати тісто одразу під розмір тарілки, на якій будете потім збирати торт.
- Для крему: молоко ставимо на вогонь. Змішуємо окремо: яйця, цукор і крохмаль. Як тільки молоко починаєте закипати, вливаємо яєчну суміш і інтенсивно помішуємо вінчиком до загустіння. Знімаємо з вогню.
- Додаємо масло і ванільний цукор. Даємо гарно охолонути під шаром харчової плівки "в контакт". Далі додаємо в охолоджений сир маскарпоне і збиваємо міксером.
- Перемащуємо коржі (обережно, вони дуже ніжні і крихкі), присипаємо цукровою пудрою і насолоджуємося.
Смачного!