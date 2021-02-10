Листковий пиріг з яблуками та твердим сиром від Євгена Клопотенка: рецепт

Надзвичайне поєднання інгредієнтів, а саме яблук і твердого сиру в десерті пропонує нам спробувати шеф-кухар Євген Клопотенко. Ну, що – гайда готувати!

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати нас своїми кулінарними експериментами. Кулінар поділився рецептом листкового пирога з яблуками та твердим сиром у своїй сторінці в соцмережі інстаграм.

Читайте також Вітамінний салат з мандаринами та авокадо за рецептом Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко запевняє, що цей рецепт пирога з яблуками та листковим тістом ну дуже смачний. Отож, готуймо разом – вихідні попереду!

Я впевнений, в якомусь паралельному всесвіті вже почали виготовляти ікони з цим пирогом. Він так хрумко надкушується, заповнює рот яблуками, а потім бере та обіймає тебе своїм молочно-сирним смаком, – прокоментував шеф-кухар.

Як приготувати пиріг з яблуками та сиром

Ретельно помийте яблука, видаліть серцевину та насіння. Наріжте яблука на кубики та відправте на сковорідку. Додайте вершкове масло, посипте цукром та дрібкою солі. Змішайте з хлібною крихтою або панірувальними сухарями та перемішайте. Розкачайте тісто, покладіть його у форму для випікання та зверху шарами викладіть шарами яблука та тертий сир. Заліпіть краї тіста, змажте жовтком та відправте у розігріту до 180 градусів духовку пектися. Випікайте пиріг до золотистої скоринки та готовності тіста – смачного!

– 2-3 яблука;– 1 ст. л вершкового масла;– панірувальні сухарі;– готове листкове тісто;– твердий молочний сир;– 2 ст. л цукру– жовток.