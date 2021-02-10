Листковий пиріг з яблуками та твердим сиром від Євгена Клопотенка: рецепт

10 лютого 2021 , 21:28
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Джерело:

інстаграм Євгена Клопотенка

Надзвичайне поєднання інгредієнтів, а саме яблук і твердого сиру в десерті пропонує нам спробувати шеф-кухар Євген Клопотенко. Ну, що – гайда готувати!

Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати нас своїми кулінарними експериментами. Кулінар поділився рецептом листкового пирога з яблуками та твердим сиром у своїй сторінці в соцмережі інстаграм.

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Євген Клопотенко запевняє, що цей рецепт пирога з яблуками та листковим тістом ну дуже смачний. Отож, готуймо разом – вихідні попереду!

Я впевнений, в якомусь паралельному всесвіті вже почали виготовляти ікони з цим пирогом. Він так хрумко надкушується, заповнює рот яблуками, а потім бере та обіймає тебе своїм молочно-сирним смаком, – прокоментував шеф-кухар.

Як приготувати пиріг з яблуками та сиром

Інгредієнти:
– 2-3 яблука;
– 1 ст. л вершкового масла;
– панірувальні сухарі;
– готове листкове тісто;
– твердий молочний сир;
– 2 ст. л цукру
– жовток.
  1. Ретельно помийте яблука, видаліть серцевину та насіння. Наріжте яблука на кубики та відправте на сковорідку.
  2. Додайте вершкове масло, посипте цукром та дрібкою солі. Змішайте з хлібною крихтою або панірувальними сухарями та перемішайте.
  3. Розкачайте тісто, покладіть його у форму для випікання та зверху шарами викладіть шарами яблука та тертий сир.
  4. Заліпіть краї тіста, змажте жовтком та відправте у розігріту до 180 градусів духовку пектися.
  5. Випікайте пиріг до золотистої скоринки та готовності тіста – смачного!