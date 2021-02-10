Листковий пиріг з яблуками та твердим сиром від Євгена Клопотенка: рецепт

Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Надзвичайне поєднання інгредієнтів, а саме яблук і твердого сиру в десерті пропонує нам спробувати шеф-кухар Євген Клопотенко. Ну, що – гайда готувати!
Відомий український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко не перестає дивувати нас своїми кулінарними експериментами. Кулінар поділився рецептом листкового пирога з яблуками та твердим сиром у своїй сторінці в соцмережі інстаграм.
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Євген Клопотенко запевняє, що цей рецепт пирога з яблуками та листковим тістом ну дуже смачний. Отож, готуймо разом – вихідні попереду!
Я впевнений, в якомусь паралельному всесвіті вже почали виготовляти ікони з цим пирогом. Він так хрумко надкушується, заповнює рот яблуками, а потім бере та обіймає тебе своїм молочно-сирним смаком, – прокоментував шеф-кухар.