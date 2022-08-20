Смак літа: як апетитно запекти сезонні овочі
20 серпня 2022 , 22:53Читать новость на русском
Джерело:filozofia smaku
Для хорошого самопочуття важливо дотримуватися збалансованого харчування, важливою частиною якого є споживання овочів. Літні овочі з духовки – ідеальна опція для обіду, ланч-боксу або доповнення до вечері.
Запечені овочі можна подати на хрусткій чіабатта з яйцем, змішати з улюбленою локшиною або поєднати з соковитою курятиною. Спробувавши їх лише раз, в майбутньому ви шукатимете можливості готувати їх знову й знову.
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Рецепт запечених овочів
Час: 1 година
Порцій: 4
Смак літа / Фото filozofia smaku
Інгредієнти:
- половинка зеленого перцю;
- половинка червоного перцю;
- 1 маленький баклажан;
- 1 маленький цукіні;
- 1 червона цибулина;
- 2 малинових помідори;
- 1 чайна ложка сушеного орегано;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 100 грамів сиру фета.
Заправка:
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 столова ложка червоного винного оцту;
- 1 зубчик часнику;
- 2 чайні ложки подрібненої петрушки;
- сіль.
Для посипання:
- кріп;
- базилік.
Приготування:
- Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю наріжте пір'ям. Помідори очистіть від шкірки і наріжте великими шматочками.
- Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Накрийте форму фольгою і поставте в духовку. Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин.
- Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі.
- Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком. Можна подавати гарячим або холодним.
- Зберігайте в щільно закритій тарі в холодильнику до 3 діб.