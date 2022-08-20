Смак літа: як апетитно запекти сезонні овочі

20 серпня 2022 , 22:53
Читать новость на русском

Джерело:

filozofia smaku

Для хорошого самопочуття важливо дотримуватися збалансованого харчування, важливою частиною якого є споживання овочів. Літні овочі з духовки – ідеальна опція для обіду, ланч-боксу або доповнення до вечері.

Запечені овочі можна подати на хрусткій чіабатта з яйцем, змішати з улюбленою локшиною або поєднати з соковитою курятиною. Спробувавши їх лише раз, в майбутньому ви шукатимете можливості готувати їх знову й знову.

Читайте також Котлети з рубленого фаршу: рецепт з секретним інгредієнтом

Рецепт запечених овочів

Час: 1 година
Порцій: 4


Смак літа / Фото filozofia smaku

Інгредієнти:

  • половинка зеленого перцю;
  • половинка червоного перцю;
  • 1 маленький баклажан;
  • 1 маленький цукіні;
  • 1 червона цибулина;
  • 2 малинових помідори;
  • 1 чайна ложка сушеного орегано;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 100 грамів сиру фета.

Заправка:

  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 1 столова ложка червоного винного оцту;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 чайні ложки подрібненої петрушки;
  • сіль.

Для посипання:

  • кріп;
  • базилік.

Приготування:

  1. Перець, баклажани і цукіні наріжте кубиками, а цибулю наріжте пір'ям. Помідори очистіть від шкірки і наріжте великими шматочками.
  2. Овочі викладіть у форму для запікання, посипте орегано та полийте оливковою олією.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  4. Накрийте форму фольгою і поставте в духовку. Випікайте 45 хвилин, потім розкрийте і запікайте ще 20 хвилин.
  5. Змішайте інгредієнти заправки і полийте нею овочі.
  6. Зверху посипте сиром фета, кропом і базиліком. Можна подавати гарячим або холодним.
  7. Зберігайте в щільно закритій тарі в холодильнику до 3 діб.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська