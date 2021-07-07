Літній салат із жимолостю та кіноа за рецептом су-шефа "Пекельної кухні" Олени Жаботинської

Олена Жаботинська – су-шеф кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", який вже восени стартує на "Новому каналі" поділилася рецептом смачного літнього салату з жимолостю. Вітамінна страва швидка у приготуванні та надзвичайно корисна.

Жимолость — літня ягода темного кольору, багата на вітаміни та мінерали, корисні для людського організму. Хоч вона відносно нова для українців, вона вже її полюбили.

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Її можна їсти свіжою, варити компоти, варення і джеми, або заморозити на зиму. Жимолость чудово смакує у стравах з овочами, також з нею роблять десерти та додають у випічку.

Салат з жимолостю та кіноа

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 186 ккал



Жимолость / Фото Піксабей

Ретельно помийте кіноа під проточною водою. Відваріть його до готовності та охолодіть готову кашу. Розігрійте сковорідку та обсмажте на по черзі насіння соняшника та гарбуза. Листя салату, м'яту, базилік, естрагон. черешню та жимолость помийте водою та просушіть на шарі паперового рушника. Горіхи подрібніть у блендері або скалкою. Наріжте авокадо кубиками або скибочками на ваш смак. Видаліть кісточки з черешні. Всі інгредієнти окрім ягід викладіть у миску, заправте спеціями та соком лайма. Полийте оливковою олією й перемішайте. Викладіть обережно ягоди на салат та знову перемішайте салат. Смачного!

– 40 г міксу салатів;– 5 г свіжого базиліку;– 5 г свіжої м'яти;– 5 г свіжого естрагону;– 80 г міксу кіноа;– 60 г авокадо;– 20 г оливок без кісточок;– 5 г волоського горіха;– 5 г фундука;– 10 г насіння гарбуза;– 10 г насіння соняшника;– 20 мл оливкової олії;– 5 мл соку лайма;– 20 г жимолості;– 5 г свіжої черешні;– дрібка солі;– чорний мелений перець на ваш смак.