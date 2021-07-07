Літній салат із жимолостю та кіноа за рецептом су-шефа "Пекельної кухні" Олени Жаботинської
7 липня 2021 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:Новий канал
Олена Жаботинська – су-шеф кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня", який вже восени стартує на "Новому каналі" поділилася рецептом смачного літнього салату з жимолостю. Вітамінна страва швидка у приготуванні та надзвичайно корисна.
Жимолость — літня ягода темного кольору, багата на вітаміни та мінерали, корисні для людського організму. Хоч вона відносно нова для українців, вона вже її полюбили.
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Її можна їсти свіжою, варити компоти, варення і джеми, або заморозити на зиму. Жимолость чудово смакує у стравах з овочами, також з нею роблять десерти та додають у випічку.
Салат з жимолостю та кіноа
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 186 ккал
Жимолость / Фото Піксабей
– 40 г міксу салатів;
– 5 г свіжого базиліку;
– 5 г свіжої м'яти;
– 5 г свіжого естрагону;
– 80 г міксу кіноа;
– 60 г авокадо;
– 20 г оливок без кісточок;
– 5 г волоського горіха;
– 5 г фундука;
– 10 г насіння гарбуза;
– 10 г насіння соняшника;
– 20 мл оливкової олії;
– 5 мл соку лайма;
– 20 г жимолості;
– 5 г свіжої черешні;
– дрібка солі;
– чорний мелений перець на ваш смак.
- Ретельно помийте кіноа під проточною водою. Відваріть його до готовності та охолодіть готову кашу.
- Розігрійте сковорідку та обсмажте на по черзі насіння соняшника та гарбуза.
- Листя салату, м'яту, базилік, естрагон. черешню та жимолость помийте водою та просушіть на шарі паперового рушника.
- Горіхи подрібніть у блендері або скалкою.
- Наріжте авокадо кубиками або скибочками на ваш смак.
- Видаліть кісточки з черешні.
- Всі інгредієнти окрім ягід викладіть у миску, заправте спеціями та соком лайма. Полийте оливковою олією й перемішайте.
- Викладіть обережно ягоди на салат та знову перемішайте салат. Смачного!