Літній салат з кавуном: рецепт, який підкорить серця гурманів

5 серпня 2022 , 16:02
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Джерело:

ютуб Смаколики Юлі

Сезон кавунів у розпалі. Цю соковиту ягоду можна вживати самостійно, а можна приготувати надзвичайно смачний салат.

Без сумніву, кавун можна їсти самостійно, але чи пробували ви колись поєднати його з іншими інгредієнтами? Можливо сиром чи полити медом? Ми підготували для вас вражаючий рецепт літнього салату з кавуном, сиром фета та свіжою м'ятою.

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Жодних майонезних заправок, тільки мед, сік лайма або лимону, трішки оливкової олії і готово. Спробуйте цю страву та насолодіться вітамінною бомбою цього літа.

Така страва підійде для пікніка, веселої забави з друзями або для сімейних посиденьок.

Рецепт салату з кавуном та сиром фета

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
 – кавун;
 – огірки;
 – сир фета;
 – 10 листочків м'яти;
 – 10 листочків базиліку.
Для соусу:
 – 2 столові ложки соку лайма;
 – 2 столові ложки оливкової олії;
 – 2 столові ложки меду;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Почистіть огірки від шкірки, наріжте їх кружальцями.
  • З кавуна необхідно дістати всі зернята, а м'якоть нарізати кубиками.
  • Дрібно наріжте листочки м'яти та базиліку, додайте до салату та перемішайте.
  • Для приготування заправки до салату слід змішати сік лайма, або лимона, оливкову олію та рідкий мед. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем і полийте заправкою салат.
  • Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.

Смачного!

Відеорецепт приготування літнього салату з кавуном та фетою:

 

Автор: Богданна Рибак