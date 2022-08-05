Літній салат з кавуном: рецепт, який підкорить серця гурманів
Джерело:ютуб Смаколики Юлі
Сезон кавунів у розпалі. Цю соковиту ягоду можна вживати самостійно, а можна приготувати надзвичайно смачний салат.
Без сумніву, кавун можна їсти самостійно, але чи пробували ви колись поєднати його з іншими інгредієнтами? Можливо сиром чи полити медом? Ми підготували для вас вражаючий рецепт літнього салату з кавуном, сиром фета та свіжою м'ятою.
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Жодних майонезних заправок, тільки мед, сік лайма або лимону, трішки оливкової олії і готово. Спробуйте цю страву та насолодіться вітамінною бомбою цього літа.
Така страва підійде для пікніка, веселої забави з друзями або для сімейних посиденьок.
Рецепт салату з кавуном та сиром фета
- Час: 15 хвилин
– кавун;
– огірки;
– сир фета;
– 10 листочків м'яти;
– 10 листочків базиліку.
Для соусу:
– 2 столові ложки соку лайма;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки меду;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Почистіть огірки від шкірки, наріжте їх кружальцями.
- З кавуна необхідно дістати всі зернята, а м'якоть нарізати кубиками.
- Дрібно наріжте листочки м'яти та базиліку, додайте до салату та перемішайте.
- Для приготування заправки до салату слід змішати сік лайма, або лимона, оливкову олію та рідкий мед. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем і полийте заправкою салат.
- Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.
Смачного!
Відеорецепт приготування літнього салату з кавуном та фетою: