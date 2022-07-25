Хоч це відомо не багатьом, але кабачки чудово поєднуються з шоколадом. Вологий, м’який і ароматний пиріг з запахом какао особливо сподобається діткам. Своєю унікальною консистенцією завдячує натертим кабачкам.

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Пропонуємо додати в тісто трохи розчинної кави, що додатково посилить смак випічки. Верх можна прикрасити глазур'ю з розтопленого шоколаду.

Рецепт шоколадного торта з кабачками

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Літня смакота / Фото gazeta lubuska

Інгредієнти:

  • два середніх кабачки;
  • 4 яйця;
  • 150 грамів цукру;
  • 400 грамів борошна;
  • 2 столові ложки какао;
  • 1 столова ложка розчинної кави;
  • 2 ложки розпушувача;
  • половина чайної ложки соди;
  • дрібка солі;
  • 1 пачка шоколадного пудингу;
  • 150 міліграмів олії.

Шоколадна глазур:

  • 150 грамів чорного шоколаду;
  • 100 мілілітрів вершків.

Приготування:

  1. Кабачки помийте та очистіть від шкірки, натріть на грубій тертці для овочів.
  2. У мисці з’єднайте всі сипучі інгредієнти – борошно, какао-порошок, пудинг, харчову соду, щіпку солі, каву та розпушувач.
  3. Міксером збийте яйця з цукром до світлого кольору, повільно додайте масло.
  4. З’єднайте всі сухі інгредієнти, всипте їх у яєчну суміш та перемішайте до отримання однорідної консистенції.
  5. Злийте кабачки від зайвої води та додайте в суміш. Все ретельно вимішайте.
  6. Викладіть тісто в деко, застелене папером для випікання.
  7. Випікайте при 170 градусах близько 50 хвилин.
  8. Коли тісто охолоне, приготуйте глазур: розігрійте вершки, зніміть з вогню і додайте кубики шоколаду. Перемішуйте, поки глазур не стане однорідною.
  9. Прикрасьте торт шоколадною глазур'ю.