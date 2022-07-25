Хоч це відомо не багатьом, але кабачки чудово поєднуються з шоколадом. Вологий, м’який і ароматний пиріг з запахом какао особливо сподобається діткам. Своєю унікальною консистенцією завдячує натертим кабачкам.
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Пропонуємо додати в тісто трохи розчинної кави, що додатково посилить смак випічки. Верх можна прикрасити глазур'ю з розтопленого шоколаду.
Рецепт шоколадного торта з кабачками
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Літня смакота / Фото gazeta lubuska
Інгредієнти:
- два середніх кабачки;
- 4 яйця;
- 150 грамів цукру;
- 400 грамів борошна;
- 2 столові ложки какао;
- 1 столова ложка розчинної кави;
- 2 ложки розпушувача;
- половина чайної ложки соди;
- дрібка солі;
- 1 пачка шоколадного пудингу;
- 150 міліграмів олії.
Шоколадна глазур:
- 150 грамів чорного шоколаду;
- 100 мілілітрів вершків.
Приготування:
- Кабачки помийте та очистіть від шкірки, натріть на грубій тертці для овочів.
- У мисці з’єднайте всі сипучі інгредієнти – борошно, какао-порошок, пудинг, харчову соду, щіпку солі, каву та розпушувач.
- Міксером збийте яйця з цукром до світлого кольору, повільно додайте масло.
- З’єднайте всі сухі інгредієнти, всипте їх у яєчну суміш та перемішайте до отримання однорідної консистенції.
- Злийте кабачки від зайвої води та додайте в суміш. Все ретельно вимішайте.
- Викладіть тісто в деко, застелене папером для випікання.
- Випікайте при 170 градусах близько 50 хвилин.
- Коли тісто охолоне, приготуйте глазур: розігрійте вершки, зніміть з вогню і додайте кубики шоколаду. Перемішуйте, поки глазур не стане однорідною.
- Прикрасьте торт шоколадною глазур'ю.