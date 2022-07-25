Хоч це відомо не багатьом, але кабачки чудово поєднуються з шоколадом. Вологий, м’який і ароматний пиріг з запахом какао особливо сподобається діткам. Своєю унікальною консистенцією завдячує натертим кабачкам.

Читайте Швидко, просто, смачно: 3 страви з курятиною за лічені хвилини

Пропонуємо додати в тісто трохи розчинної кави, що додатково посилить смак випічки. Верх можна прикрасити глазур'ю з розтопленого шоколаду.

Рецепт шоколадного торта з кабачками

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Літня смакота / Фото gazeta lubuska

Інгредієнти:

два середніх кабачки;

4 яйця;

150 грамів цукру;

400 грамів борошна;

2 столові ложки какао;

1 столова ложка розчинної кави;

2 ложки розпушувача;

половина чайної ложки соди;

дрібка солі;

1 пачка шоколадного пудингу;

150 міліграмів олії.

Шоколадна глазур:

150 грамів чорного шоколаду;

100 мілілітрів вершків.

Приготування: