Ідеально в дорогу чи на перекус: пухкі мафіни з ковбасою та сиром
8 вересня 2022 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Досить брати в дорогу чи на перекус до школи, чи університету банальні канапки, чи булки. Приготуйте пухкі, ніжні мафіни з ковбасою, сиром та солодким перцем.
Погодьтеся, щодня брати з собою на перекус, або просто готувати на сніданок канапки, тости чи смажити яйця набридає. А що ви скажете, якщо ми запропонуємо спробувати солоні мафіни? Тільки представте: вони пухкі, ніжні, з приємним сирним смаком, а на додачу ще й з кубиками ковбаси чи шинки та солодкого перцю.
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Кожен мафін має свій паперовий кошик, у якому і випікається. Зручність таких перекусів максимально комфортна як для дітей, так і дорослих.
Рецепт солоних мафінів з ковбасою і сиром
- Час: 25 – 30 хвилин
- Порції: 12 штук
– 2 курячих яйця;
– 5 столових ложок олії;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 250 грамів борошна;
– 3 грами соди;
– 5 грамів розпушувача для тіста;
– 1 чайна ложка цукру;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 100 грамів твердого сиру;
– 100 грамів ковбаси;
– половина солодкого перцю.
Спеції:
– італійські трави;
– сухий орегано;
– сухий часник;
– шматочки паприки.
Приготування:
- Курячі яйця, сіль, цукор, кефір, томатну пасту, олію та італійські трави змішуємо в мисці. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач, замішуємо однорідне тісто.
- Розігрійте духовку до 185 – 190 градусів.
- Нарізаємо невеличкими кубиками ковбасу, солодкий перець, натираємо на грубій тертці сир. Додаємо до тіста нарізану ковбасу, перець і твердий сир. Сиру залишіть трішки, щоб зверху посипати мафіни.
- В металеву форму викладіть паперові формочки і туди по 1 повній столовій ложці тіста, зверху присипте залишками сиру.
- Відправте мафіни запікатися 25 хвилин. Після приготування трішки охолодіть та подавайте до столу.
Смачного!