Ідеально в дорогу чи на перекус: пухкі мафіни з ковбасою та сиром

8 вересня 2022 , 11:30
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Досить брати в дорогу чи на перекус до школи, чи університету банальні канапки, чи булки. Приготуйте пухкі, ніжні мафіни з ковбасою, сиром та солодким перцем.

Погодьтеся, щодня брати з собою на перекус, або просто готувати на сніданок канапки, тости чи смажити яйця набридає. А що ви скажете, якщо ми запропонуємо спробувати солоні мафіни? Тільки представте: вони пухкі, ніжні, з приємним сирним смаком, а на додачу ще й з кубиками ковбаси чи шинки та солодкого перцю.

Читайте також Без зайвого жиру: готуємо картоплю фрі в духовці

Кожен мафін має свій паперовий кошик, у якому і випікається. Зручність таких перекусів максимально комфортна як для дітей, так і дорослих.

Рецепт солоних мафінів з ковбасою і сиром

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 2 курячих яйця;
 – 5 столових ложок олії;
 – 1 столова ложка томатної пасти;
 – 200 мілілітрів кефіру;
 – 250 грамів борошна;
 – 3 грами соди;
 – 5 грамів розпушувача для тіста;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – дрібка солі.
Для начинки:
 – 100 грамів твердого сиру;
 – 100 грамів ковбаси;
 – половина солодкого перцю.
Спеції:
 – італійські трави;
 – сухий орегано;
 – сухий часник;
 – шматочки паприки.

Приготування:

  • Курячі яйця, сіль, цукор, кефір, томатну пасту, олію та італійські трави змішуємо в мисці. Додаємо просіяне борошно, соду, розпушувач, замішуємо однорідне тісто.
  • Розігрійте духовку до 185 – 190 градусів.
  • Нарізаємо невеличкими кубиками ковбасу, солодкий перець, натираємо на грубій тертці сир. Додаємо до тіста нарізану ковбасу, перець і твердий сир. Сиру залишіть трішки, щоб зверху посипати мафіни.
  • В металеву форму викладіть паперові формочки і туди по 1 повній столовій ложці тіста, зверху присипте залишками сиру.
  • Відправте мафіни запікатися 25 хвилин. Після приготування трішки охолодіть та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак