Як приготувати мафіни з курятиною: простий домашній рецепт

Що приготувати корисне та смачне на вечерю? Ми підготували для вас простий рецепт мафінів, які ви легко можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Мафіни – маленькі булочки круглої форми, які випікають з різними видами начинки – солоною або солодкою.

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Смачні булочки з курятиною можна подавати у будні та свята. Це вишукана випічка, яка сподобається усім гостям. За бажанням задекоруйте петрушкою, тертим сиром. Подавайте з соусом та салатами зі свіжих овочів.

Як приготувати мафіни з курятиною

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 – 8

6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 133 ккал

У глибокій мисці змішайте яйця з кефіром, додайте сіль, соду. Куряче філе ретельно помийте, просушіть паперовим рушником, пропустіть через м'ясорубку.

– 600 грамів курячого філе;– 2 яйця;– 200 мілілітрів кефіру;– 200 грамів борошна;– 1 – 2 цибулі;– 1/4 чайної ложки соди;– сіль.

Куряче філе/ Фото Unsplash

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Цибулю почистіть від шкірки, наріжте кубиками, перемішайте з м'ясом.

Подрібнена цибуля/ Фото Unsplash

У тісто додайте м'ясо з цибулею, просіяне борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Форму для випікання кексів вистеліть пергаментом, якщо немає – змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин.

Мафіни з курятиною/ Фото Unsplash