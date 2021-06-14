Як приготувати мафіни з курятиною: простий домашній рецепт

Що приготувати корисне та смачне на вечерю? Ми підготували для вас простий рецепт мафінів, які ви легко можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.
Мафіни – маленькі булочки круглої форми, які випікають з різними видами начинки – солоною або солодкою.
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Смачні булочки з курятиною можна подавати у будні та свята. Це вишукана випічка, яка сподобається усім гостям. За бажанням задекоруйте петрушкою, тертим сиром. Подавайте з соусом та салатами зі свіжих овочів.
Як приготувати мафіни з курятиною
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 133 ккал
– 600 грамів курячого філе;
– 2 яйця;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 грамів борошна;
– 1 – 2 цибулі;
– 1/4 чайної ложки соди;
– сіль.
- У глибокій мисці змішайте яйця з кефіром, додайте сіль, соду.
- Куряче філе ретельно помийте, просушіть паперовим рушником, пропустіть через м'ясорубку.
Куряче філе/ Фото Unsplash
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Цибулю почистіть від шкірки, наріжте кубиками, перемішайте з м'ясом.
Подрібнена цибуля/ Фото Unsplash
- У тісто додайте м'ясо з цибулею, просіяне борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання кексів вистеліть пергаментом, якщо немає – змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25 – 30 хвилин.
Мафіни з курятиною/ Фото Unsplash
- Дістаньте з духовки булочки, залиште для охолодження.
- Викладіть на тарілку. Смачного!