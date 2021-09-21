Магія на кухні: як запобігти "втечі" рідини з каструлі – дивовижне відео

З кожним з нас траплялася ситуація, коли ми забували щось на плиті, а потім страва опинялася поза каструлею. Інколи ми прибігаємо до плити в останній момент перед "втечею", але вже нічого не можемо вдіяти.

Як з'ясувалося, забрати ємність з плити або зменшити вогонь під нею – не єдиний вихід. Талановитий кухар показав у ТікТок, як одним помахом запобігти витоку рідини чи каші на плиту.

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Для цього не потрібно робити жодних складних маніпуляцій. Усе, що вам потрібно – лише невеликий кубик льоду. Лише один маленький рух – і "шапка" страви зникне всього лише за декілька секунд.

Ролик вже завоював популярність користувачів мережі та стане у нагоді кулінарам по всьому світу.