Який мак правильно використовувати у випічці та варіанти смачних страв з нього: поради кондитера

Ми часто використовуємо мак для начинки рулетів та булочок, але чи знаєте ви, у які страви ще можна додавати мак? Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами корисними порадами та знаннями про мак. Ми впевнені, що ви знайдете й для себе корисну інформацію та ідеї для нових домашніх страв.

Види маку

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Існує кілька видів маку: блакитний, сірий та білий.



Блакитний мак / Фото Екобі

Блакитний мак використовують у випічці, десертах, соусах та інших стравах. Сірий мак чудово підходить для приготування олії, а білий – у парфумерії.

Блакитний мак у випічці

Блакитний мак володіє приємним смаком та трішки горіховим ароматом. Найчастіше його використовують для випічки, як посипку для булочок або до начинки.

Мак можна додавати у бісквіти, млинці, оладки. Ще наші бабусі додавали мак у рулети та святково подавали їх до столу.



Млинці з маком / Фото Кукпад

Мак чудово поєднується у кондитерці з домашнім сиром, також його додають у соуси й роблять халву. Його можна додавати до домашнього йогурту, кефіру, овочевого чи фруктового салату.

Як використовувати мак

Для посипки домашньої здоби можна використовувати цілі зернята маку, а от в начинку краще попередньо його запарити та дати набухнути 30 хвилин.



Пляцок з маком / Фото Апетит

Щоб приготувати макову начинку просушіть попередньо запарений мак, перетріть його до появи "молочка" і тільки тоді змішуйте з медом або цукром.

Популярним напоєм з маком є молоко, адже воно не містить лактози та готується за кілька хвилин.