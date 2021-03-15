Макарон з бергамотом: рецепт вишуканого десерту від Каті Пєскової

Смачний десерт макарон за рецептом кондитерки Каті Пєскової сподобається кожному!

Кондитерка Катерина Пєскова поділилась з читачами рецептом справжніх французький макарон з бергамотом.

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Щоб макарон вийшли у вас як з кондитерської дотримуйтеся грамування інгредієнтів та покрокового рецепта від Катерини Пєскової, адже цей десерт доволі примхливий та полюбляє точність у виконанні.

Рецепт макарон з бергамотом

Ретельно просійте мигдалеве борошно, цукрову пудру через сито в миску та перемішайте. З води та цукру заваріть сироп, додайте барвник та доведіть до 118 градусів. При 110 градусах сиропу збийте другу частину білків так, щоб на момент їх вливання до сиропу вони були стійкими. Коли сироп нагріється до 118 градусів зніміть його з вогню, дайте зійти першим бульбашкам. Тоненькою цівкою влийте в білки при постійному збиванні на максимальній швидкості. Збивайте масу до 35 градусів. Першу частину білка змішайте з просіяними сухими інгредієнтами, додайте до них всю меренгу та вимішуйте масу круговими рухами від центру до країв. Перекладіть тісто в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 9 міліметрів. Відсадіть тісто на силіконовий килимок та залишіть підсохнути на 20 хвилин. Випікайте макарон в духовці розігрітій до 140 градусів 12 хвилин. Охолодіть макарон 20 хвилин, тільки тоді знімайте їх з килимка. Для приготування начинки додайте чай у вершки, залишіть настоюватися в холодильнику ніч. Вранці нагрійте суміш, процідіть та влийте ще вершків. Влийте вершкову суміш в розтоплений шоколад та перебийте блендером. Додайте до крему вершкове масло кімнатної температури та знову перебийте блендером. Перекладіть крем в миску, накрийте вконтакт та залишіть на 3 години в холодильнику. Відсадіть по 10 г крему на половинку макарон, накрийте іншою. Відправте макарон в морозилку на добу. Десерт готовий – смачного!

– 150 г цукру;– 150 г цукрової пудри;– 150 г мигдалевого борошна;– 40 г води;– 55 + 55 г білків(1 і 2 частини);– барвник;– 100 г вершків;– 5 г чаю з бергамотом;– 150 г білого шоколаду;– 25 г вершкового масла.