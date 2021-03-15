Макарон з бергамотом: рецепт вишуканого десерту від Каті Пєскової

Смачний десерт макарон за рецептом кондитерки Каті Пєскової сподобається кожному!
Кондитерка Катерина Пєскова поділилась з читачами рецептом справжніх французький макарон з бергамотом.
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Щоб макарон вийшли у вас як з кондитерської дотримуйтеся грамування інгредієнтів та покрокового рецепта від Катерини Пєскової, адже цей десерт доволі примхливий та полюбляє точність у виконанні.
Рецепт макарон з бергамотом
Інгредієнти:
– 150 г цукру;
– 150 г цукрової пудри;
– 150 г мигдалевого борошна;
– 40 г води;
– 55 + 55 г білків(1 і 2 частини);
– барвник;
– 100 г вершків;
– 5 г чаю з бергамотом;
– 150 г білого шоколаду;
– 25 г вершкового масла.
- Ретельно просійте мигдалеве борошно, цукрову пудру через сито в миску та перемішайте.
- З води та цукру заваріть сироп, додайте барвник та доведіть до 118 градусів.
- При 110 градусах сиропу збийте другу частину білків так, щоб на момент їх вливання до сиропу вони були стійкими.
- Коли сироп нагріється до 118 градусів зніміть його з вогню, дайте зійти першим бульбашкам. Тоненькою цівкою влийте в білки при постійному збиванні на максимальній швидкості. Збивайте масу до 35 градусів.
- Першу частину білка змішайте з просіяними сухими інгредієнтами, додайте до них всю меренгу та вимішуйте масу круговими рухами від центру до країв.
- Перекладіть тісто в кондитерський мішок з круглою насадкою діаметром 9 міліметрів.
- Відсадіть тісто на силіконовий килимок та залишіть підсохнути на 20 хвилин.
- Випікайте макарон в духовці розігрітій до 140 градусів 12 хвилин.
- Охолодіть макарон 20 хвилин, тільки тоді знімайте їх з килимка.
- Для приготування начинки додайте чай у вершки, залишіть настоюватися в холодильнику ніч.
- Вранці нагрійте суміш, процідіть та влийте ще вершків.
- Влийте вершкову суміш в розтоплений шоколад та перебийте блендером.
- Додайте до крему вершкове масло кімнатної температури та знову перебийте блендером.
- Перекладіть крем в миску, накрийте вконтакт та залишіть на 3 години в холодильнику.
- Відсадіть по 10 г крему на половинку макарон, накрийте іншою. Відправте макарон в морозилку на добу. Десерт готовий – смачного!