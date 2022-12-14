Макарони орзо з курочкою та грибами

Якщо ви ще не куштували макарони орзо, мерщій до магазину та готуємо смачний обід для всієї сім'ї.

Неймовірно смачні макарони "орзо" зовні схожі на звичайний довгозернистий рис, хоч насправді це паста. Ми пропонуємо вам здивувати рідних чи друзів стравою з грибами та куркою у томатно-вершковому соусі з орзо.

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Таку страву можна швидко подати до святкового чи буденного столу навіть якщо не має світла і у вас газова плита. Ніжне куряче філе чудово підійде навіть для дитячого раціону.

Рецепт орзо з куркою та грибами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

– 200 грамів курячого філе;– 150 грамів орзо;– 200 грамів печериць;– 60 грамів томатного пюре;– 130 мілілітрів жирних вершків;– сіль;– чорний мелений перець;– сушений базилік.

Приготування:

Нарізаємо печериці довільними шматочками, обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією до золотого кольору. Забираємо з плити.

У тій самій сковорідці обсмажуємо нарізану шматочками курочку та повертаємо гриби, вливаємо томатне пюре, вершки та спеції.

Ретельно все перемішуємо та тушкуємо 5 – 10 хвилин.

Відварені макарони орзо перекладаємо в сковорідку до курки та грибів та прибираємо з вогню.

Смачного!