Маґкейк – банановий десерт із мікрохвильовки, від якого не гладшають

Якщо часу обмаль, а солоденького хочеться – пропонуємо приготувати швидкий кекс із яєць, бананів та рисового борошна. Цей десерт не надто калорійний, тож не зашкодить вашій фігурі.

Маґкейк зазвичай шоколадний, але сьогодні ми хочемо поділитися його "світлої" версією – банановою. Американці обожнюють цей десерт, у тому числі за швидкість приготування.

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До речі, у нашому маґкейку немає цукру, замість нього – підсолоджувач.

Рецепт низькокалорійного маґкейку з бананом

Час : 20 – 30 хвилин

: 20 – 30 хвилин Порції: 2



Маґкейк із бананом / Фото Fat Killers

– 1 банан;– 1 сире куряче яйце;– 100 мл грецького йогурту;– 2 ст. л. рисового борошна;– підсолоджувач;– горіхи;– чорний шоколад.

Приготування:

У глибокому посуді збийте яйце та ⅔ банана за допомогою міксера. Влийте йогурт і ще раз збийте масу.

Всипте до маси рисове борошно, підсолоджувач і перемішайте.

Змастіть форму для випічки кокосовою олією або вершковим маслом.

Вилийте тісто до форми й розрівняйте його ложкою.



Маґкейк з бананом / Фото Fat Killers

Відправте маґкейк до мікрохвильовки на 3 – 5 хвилин. Також його можна приготувати в духовці при 180℃ за 10 – 15 хвилин.

Готовий десерт викладіть на таріль і прикрасьте горішками та шоколадом.

Смачного!