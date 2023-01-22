Млинці з маком: ідеальне завершення тижня
22 січня 2023, 13:33Читать новость на русском
Джерело:Сook with me at home
Млинці, мабуть, люблять усі. Їх можна готувати з різними начинками та додатками. Ми пропонуємо спробувати з маком.
Макові млинці підійдуть як до сніданку, так і на обід чи вечерю. Вони настільки яскраві та смачні, що в захваті будуть усі.
Читайте також Всі проситимуть ще: три рецепти салатів до святкового столу
За бажанням, їх додатково можна полити згущеним молоком, сметаною чи ванільним цукром.
Рецепт макових млинців з начинкою
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 4 курячих яйця;
– 100 грамів цукру;
– 15 – 20 грамів ванільного цукру;
– сіль;
– 1 літр теплого молока;
– 450 грамів борошна;
– 90 грамів сухого маку;
– 60 грамів вершкового масла;
– 30 мілілітрів олії.
Для начинки:
– 200 грамів маку;
– 100 грамів цукру;
– 200 мілілітрів гарячого молока;
– 100 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Яйця злегка збиваємо вінчиком з цукром і сіллю. Вливаємо 1/3 теплого молока, розмішуємо, поступово просіюючи борошно. Змішуємо до однорідності.
- Додаємо мак і знову вимішуємо. Вливаємо решту молока, олію та розтоплене вершкове масло, змішуємо до однорідності ще раз.
- Відкладаємо на 30 хвилин (при кімнатній температурі). Далі смажимо млинці на розігрітій сковороді до золотистої скоринки і готовності з двох сторін.
- Для начинки змішуємо мак з цукром і розтираємо. Додаємо гаряче кип'ячене молоко, перемішуємо і відправляємо на киплячу водяну баню. Прогріваємо помішуючи 10 хвилин, доки мак стане м’яким. Знімаємо, додаємо масло і розмішуємо до однорідності.
- Змащуємо млинці маковою начинкою і загортаємо.
Смачного!