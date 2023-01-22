Млинці з маком: ідеальне завершення тижня

Млинці, мабуть, люблять усі. Їх можна готувати з різними начинками та додатками. Ми пропонуємо спробувати з маком.

Макові млинці підійдуть як до сніданку, так і на обід чи вечерю. Вони настільки яскраві та смачні, що в захваті будуть усі.

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За бажанням, їх додатково можна полити згущеним молоком, сметаною чи ванільним цукром.

Рецепт макових млинців з начинкою

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 6

– 4 курячих яйця;– 100 грамів цукру;– 15 – 20 грамів ванільного цукру;– сіль;– 1 літр теплого молока;– 450 грамів борошна;– 90 грамів сухого маку;– 60 грамів вершкового масла;– 30 мілілітрів олії.– 200 грамів маку;– 100 грамів цукру;– 200 мілілітрів гарячого молока;– 100 грамів вершкового масла.

Приготування:

Яйця злегка збиваємо вінчиком з цукром і сіллю. Вливаємо 1/3 теплого молока, розмішуємо, поступово просіюючи борошно. Змішуємо до однорідності.

Додаємо мак і знову вимішуємо. Вливаємо решту молока, олію та розтоплене вершкове масло, змішуємо до однорідності ще раз.

Відкладаємо на 30 хвилин (при кімнатній температурі). Далі смажимо млинці на розігрітій сковороді до золотистої скоринки і готовності з двох сторін.

Для начинки змішуємо мак з цукром і розтираємо. Додаємо гаряче кип'ячене молоко, перемішуємо і відправляємо на киплячу водяну баню. Прогріваємо помішуючи 10 хвилин, доки мак стане м’яким. Знімаємо, додаємо масло і розмішуємо до однорідності.

Змащуємо млинці маковою начинкою і загортаємо.

Смачного!