Маковий рулет на Великдень: рецепт Лізи Глінської

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Маковый рулет

Опара:

150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл)

4 г сухих дрожжей Dr.Oetker (1 ч. л. с горкой)

80 г муки (0,5 стакана объемом 250 мл)

10 г сахара (0,5 ст. л.)

Приготовьте опару.

1. Просейте муку через сито.

2. Добавьте дрожжи, сахар и перемешайте.

3. Отставьте на 15 минут.

4. Добавьте теплое молоко и перемешайте.

5. Накройте опару полотенце или пленкой и отставьте в теплое место без сквозняков на 25-30 минут.

Тесто:

опара

50 г яйца (1 шт.)

30 г сахара (1,5 ст. л.)

50 г сливочного масла

3 г соли (щепотка)

250 г муки (1,6 стакана объемом 250 мл)

ванильный сахар с натуральной бурбон ванилью Dr.Oetker

Приготовьте тесто.

1. Соедините опару, яйцо, сахар и ванильный сахар.

2. Добавьте муку, просеяв ее через сито, соль и размягченное сливочное масло.

3. Замесите тесто, переложите в миску, накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа.

Глазировка:

10 г желтка (0,5 желтка)

10 г воды (2 ч. л.)

Приготовьте глазировку.

Смешайте желток и воду.

Сформируйте рулет.

1. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30 см на 40 см.

2. Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров.

3. Заверните тугой рулет, защипывая края.

4. Защипните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.

5. Смажьте рулет тонким слоем глазировки.

6. Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.

7. Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180С духовку с конвекцией на 35-40 минут.

8. Достаньте готовый рулет и дайте ему остыть.

9. Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой.

Угостите маковым рулетом своих любимых и родных!