Маковий рулет на Великдень: рецепт Лізи Глінської

Джерело:інстаграм Лізи Глінської
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Маковый рулет
Опара:
150 мл молока (0,6 стакана объемом 250 мл)
4 г сухих дрожжей Dr.Oetker (1 ч. л. с горкой)
80 г муки (0,5 стакана объемом 250 мл)
10 г сахара (0,5 ст. л.)
Приготовьте опару.
1. Просейте муку через сито.
2. Добавьте дрожжи, сахар и перемешайте.
3. Отставьте на 15 минут.
4. Добавьте теплое молоко и перемешайте.
5. Накройте опару полотенце или пленкой и отставьте в теплое место без сквозняков на 25-30 минут.
Тесто:
опара
50 г яйца (1 шт.)
30 г сахара (1,5 ст. л.)
50 г сливочного масла
3 г соли (щепотка)
250 г муки (1,6 стакана объемом 250 мл)
ванильный сахар с натуральной бурбон ванилью Dr.Oetker
Приготовьте тесто.
1. Соедините опару, яйцо, сахар и ванильный сахар.
2. Добавьте муку, просеяв ее через сито, соль и размягченное сливочное масло.
3. Замесите тесто, переложите в миску, накройте и поставьте в теплое место на 1,5-2 часа.
Глазировка:
10 г желтка (0,5 желтка)
10 г воды (2 ч. л.)
Приготовьте глазировку.
Смешайте желток и воду.
Сформируйте рулет.
1. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом, выложите тесто и раскатайте прямоугольник размером 30 см на 40 см.
2. Смешайте мак с сахаром и выложите на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров.
3. Заверните тугой рулет, защипывая края.
4. Защипните основной шов, переложите рулет на противень с пергаментом швом вниз.
5. Смажьте рулет тонким слоем глазировки.
6. Оставьте рулет в теплом месте без сквозняков на 1 час.
7. Отправьте рулет выпекаться в разогретую до 180С духовку с конвекцией на 35-40 минут.
8. Достаньте готовый рулет и дайте ему остыть.
9. Присыпьте рулет сверху сахарной пудрой.
Угостите маковым рулетом своих любимых и родных!