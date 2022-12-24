Святкуємо попри все: рецепт традиційного макового рулету

24 грудня 2022, 15:20
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Джерело:

przyslij przepis

Маковий рулет – один із головних смаколиків зими. Особливу популярність він отримує на Різдво, коли мак стає одним з основних інгредієнтів свята.

Готувати маківник на Різдво – один з обов'язкових ритуалів свята. Це чудова нагода зібрати довкола столу сім'ю та весело погомоніти, поки готуються смачні страви до свята. Приготований спільними зусиллями смаколик буде смакувати по-особливому, адже така робота завжди приносить найкращий результат.

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Рецепт макового рулету

Час: 2 години
Порцій: 4

Традиційний різдвяний смаколик / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти: 

  • 4 склянки борошна;
  • 1 склянка теплого молока;
  • 1 склянка цукру;
  • 4 жовтки;
  • 40 грамів дріжджів;
  • 60 грамів розтопленого вершкового масла;
  • щіпка солі;
  • 1 банка готової макової маси;
  • цукрова пудра до смаку;
  • 100 грамів цукатів з цедри апельсина.

Приготування:

  1. До 1/2 склянки теплого молока додайте подрібнені дріжджі, столову ложку цукру і столову ложку борошна. Залиште, поки розчин не почне підійматися. Додайте дріжджі до борошна.
  2. Жовтки збийте з цукром. Влийте закваску решту молока, дрібку солі. Під час вимішування додайте масло. Коли тісто стане гладким і еластичним, дайте йому піднятися. Це займе близько однієї години.
  3. Підняте тісто розділіть на 2 рівні частини, а потім тонко розкачайте в прямокутник.
  4. Викладіть макову масу на середину тіста (залишаючи близько 2 сантиметри вільного простору по краях), потім щільно згорніть і ретельно закрийте краї.
  5. Перекладіть у форму для кексу і знову дайте піднятися, залишивши приблизно на 30 хвилин.
  6. Випікайте маківники при 185 градусах приблизно 40 хвилин.
  7. Готові коржі з маком охолодіть.
  8. Для приготування глазурі цукрову пудру розчиніть в гарячій воді, полийте нею маківники та посипте цукатами з апельсинів.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська