У цьому рецепті немає пектину та цукру. Він завжди вдається.

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Малина з цукром на зиму

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм малини;

– 1 кілограм цукру.

Приготування:

Малину переберіть, приберіть плодоніжки, а ягоди покладіть в миску та залийте водою. Потім відкиньте малину на друшляк. Перекладіть половину ягід в каструлю з товстим дном, засипте половиною цукру. Далі насипте решту малини, а зверху – цукор, що залишився. Залиште на 3 – 4 години, щоб малина пустила сік. Потім поставте каструлю з ягодами на середній вогонь і дайте закипіти, час від часу перемішуючи. Варення має покипіти на мінімальному вогні 10 – 15 хвилин. Тим часом 3 півлітрові банки помийте і простерилізуйте у мікрохвильовій печі 5 хвилин. Кришки прокип'ятіть кілька хвилин. Розлийте варення у простерилізовані банки й герметично закрийте кришками. Переверніть банки вверх дном і залиште до повного остигання.

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