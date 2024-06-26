В этом рецепте нет пектина и сахара. Он всегда удается.
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Малина с сахаром на зиму
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Малину переберите, уберите плодоножки, а ягоды положите в миску и залейте водой. Затем откиньте малину на дуршлаг.
- Переложите половину ягод в кастрюлю с толстым дном, засыпьте половиной сахара. Далее насыпьте остальную малину, а сверху – оставшийся сахар.
- Оставьте на 3 – 4 часа, чтобы малина пустила сок. Затем поставьте кастрюлю с ягодами на средний огонь и дайте закипеть, время от времени перемешивая. Варенье должно покипеть на минимальном огне 10 – 15 минут.
- Тем временем 3 полулитровые банки помойте и простерилизуйте в микроволновой печи 5 минут. Крышки прокипятите несколько минут.
- Разлейте варенье в простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.