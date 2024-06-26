В этом рецепте нет пектина и сахара. Он всегда удается.

Будет вкусно Лунный календарь консервации: узнайте, когда закрутки получатся самыми вкусными

Малина с сахаром на зиму

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм малины;

– 1 килограмм сахара.

Приготовление:

Малину переберите, уберите плодоножки, а ягоды положите в миску и залейте водой. Затем откиньте малину на дуршлаг. Переложите половину ягод в кастрюлю с толстым дном, засыпьте половиной сахара. Далее насыпьте остальную малину, а сверху – оставшийся сахар. Оставьте на 3 – 4 часа, чтобы малина пустила сок. Затем поставьте кастрюлю с ягодами на средний огонь и дайте закипеть, время от времени перемешивая. Варенье должно покипеть на минимальном огне 10 – 15 минут. Тем временем 3 полулитровые банки помойте и простерилизуйте в микроволновой печи 5 минут. Крышки прокипятите несколько минут. Разлейте варенье в простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

Будет интересно! Узнайте, как законсервировать черешню в холодном маринаде.