Яскраве та дуже ароматне: готуємо розкішну малину з цукром на зиму
26 червня 2024, 17:52Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Щоб ласувати ароматною малиною взимку, важливо її правильно зберегти. Радимо скористатися цим рецептом ягід з цукром.
У цьому рецепті немає пектину та цукру. Він завжди вдається.
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Малина з цукром на зиму
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
– 1 кілограм малини;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Малину переберіть, приберіть плодоніжки, а ягоди покладіть в миску та залийте водою. Потім відкиньте малину на друшляк.
- Перекладіть половину ягід в каструлю з товстим дном, засипте половиною цукру. Далі насипте решту малини, а зверху – цукор, що залишився.
- Залиште на 3 – 4 години, щоб малина пустила сік. Потім поставте каструлю з ягодами на середній вогонь і дайте закипіти, час від часу перемішуючи. Варення має покипіти на мінімальному вогні 10 – 15 хвилин.
- Тим часом 3 півлітрові банки помийте і простерилізуйте у мікрохвильовій печі 5 хвилин. Кришки прокип'ятіть кілька хвилин.
- Розлийте варення у простерилізовані банки й герметично закрийте кришками. Переверніть банки вверх дном і залиште до повного остигання.