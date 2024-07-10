Готуємо без кісточок: рецепт малинового варення
10 липня 2024, 06:14Читать новость на русском
Джерело:Florina
Сезон малини триває, саме час приготувати апетитне варення. Консервація з малини на зиму зробить холодні вечори приємнішими.
Серед найсмачніших, але й найпростіших заготовок з малини на зиму однозначно лідирує малинове варення. Є простий спосіб його приготування.
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Варення з малини без кісточок
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 2 кілограми малини;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Щоб приготувати малинове варення, почніть з ретельного миття, обсушування плодів і видалення плодоніжок.
- За допомогою кухонної мірної чашки відміряйте половину з них. Розчавіть ягоди.
- Засипте їх цукром і відставте приблизно на 2 – 3 години. Після закінчення цього часу варіть малинове варення на повільному вогні, поки суміш не почне густіти.
- Потім додайте решту ягід і продовжуйте готувати, час від часу помішуючи суміш.
- Варення з малини готове, коли перенесена на холодну тарілку крапля застигне.
- Потім гаряче варення розкласти по стерилізованих банках. Цукор є природним консервантом.
- Поставте банки догори дном і дайте охолонути.