Будуть готові за 2 дні: рецепт фантастичних малосольних помідорів
5 серпня 2024, 20:30Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Малосольні помідори смакують просто неймовірно. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом.
Страву можна буде спробувати вже за 2 дні. За цей час помідори як слід промаринуються.
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Малосольні помідори
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм помідорів;
– 1 голівка часнику;
– 1 пучок кропу;
– 0,5 червоного перцю чилі;
– 1 літр води;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 2 лаврові листки.
Приготування:
- Помідори добре помийте, приберіть плодоніжки та проколіть зубочисткою в кількох місцях.
- Часник почистьте і наріжте пластинками. З перцю чилі приберіть насіння. Кріп промийте.
- На дно чистої банки покладіть трохи кропу, третину часнику і половину перцю чилі. Потім викладіть помідори. Далі знову покладіть кріп, часник та помідори. Зверху викладіть решту кропу, часнику і шматочок чилі.
- У каструлю налийте воду і закип'ятіть. Додайте сіль, цукор, лаврові листки та перемішуйте до повного розчинення. Охолодіть до кімнатної температури.
- Помідори залийте повністю розсолом і закрийте капроновою кришкою. Залиште на одну добу при кімнатній температурі. Потім поставте в холодильник на 2 – 4 доби.