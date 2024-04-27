Така паска готується на живих дріжджах і великій кількості яєць. Тому вона виходить яскраво-жовтою, пишною, м'якою і довго не черствіє.

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Паска по-кропивницьки

Час : 3 години 50 хвилин

: 3 години 50 хвилин Порцій: 9

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів молока 2,5%;

– 6 жовтків;

– 5 яєць;

– 400 грамів масла 82%;

– 100 грамів пресованих дріжджів;

– 500 грамів цукру;

– 3 грами солі;

– 1 чайна ложка соди;

– 30 грамів ванільного цукру;

– 2,2 кілограма борошна;

– 200 грамів родзинок;

– 1 столова ложка крохмалю.

Приготування:

В мисці з'єднайте тепле молоко, дріжджі, 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин. В окремій мисці збийте 4 яйця, жовтки, сіль, ванільний і звичайний цукор до розчинення. М'яке вершкове масло збийте до побіління. В масло додайте яєчну масу і збийте до однорідності. Влийте опару та перемішайте. Борошно просійте із содою. Поступово додайте у яєчну масу частинами, щоразу добре перемішуючи. Добре вимішайте тісто. Додайте родзинки, перемішані з крохмалем. Знову добре вимішайте тісто, після чого накрийте його рушником та залиште в теплому місці на 1,5 години. Помніть тісто і розділіть на 9 шматочків. Сформуйте кульки та заповніть всі форми, щоб тісто займало третину об'єму. Зі шматочків тіста зробіть прикраси та покладіть їх згори. Накрийте паски рушником і поставте в тепле місце на 40 хвилин. Після цього змастіть їх збитим яйцем та поставте випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин до золотистого кольору.

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