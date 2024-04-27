Такая паска готовится на живых дрожжах и большом количестве яиц. Поэтому она получается ярко-желтой, пышной, мягкой и долго не черствеет.
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Кулич по-крапивницки
- Время: 3 часа 50 минут
- Порций: 9
Приготовление:
- В миске соедините теплое молоко, дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 4 столовых ложки муки. Перемешайте до однородности, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- В отдельной миске взбейте 4 яйца, желтки, соль, ванильный и обычный сахар до растворения. Мягкое сливочное масло взбейте до побеления.
- В масло добавьте яичную массу и взбейте до однородности. Влейте опару и перемешайте.
- Муку просейте с содой. Постепенно добавьте в яичную массу по частям, каждый раз хорошо перемешивая. Хорошо вымешайте тесто.
- Добавьте изюм, перемешанный с крахмалом. Снова хорошо вымешайте тесто, после чего накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1,5 часа.
- Помните тесто и разделите на 9 кусочков. Сформируйте шарики и заполните все формы, чтобы тесто занимало треть объема. Из кусочков теста сделайте украшения и уложите их сверху.
- Накройте куличи полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут. Затем смажьте их взбитым яйцом и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45– 55 минут до золотистого цвета.