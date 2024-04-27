Найпухкіша паска по-кропивницьки: унікальний бабусин рецепт з відео
27 квітня 2024, 19:50Читать новость на русском
Джерело:"Українська Кухня Кращі Традиції"
У кожному регіоні України є свій рецепт паски. Спробуйте приготувати по-кропивницьки, адже така випічка виходить пухкою та дуже смачною.
Така паска готується на живих дріжджах і великій кількості яєць. Тому вона виходить яскраво-жовтою, пишною, м'якою і довго не черствіє.
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Паска по-кропивницьки
- Час: 3 години 50 хвилин
- Порцій: 9
– 500 мілілітрів молока 2,5%;
– 6 жовтків;
– 5 яєць;
– 400 грамів масла 82%;
– 100 грамів пресованих дріжджів;
– 500 грамів цукру;
– 3 грами солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 30 грамів ванільного цукру;
– 2,2 кілограма борошна;
– 200 грамів родзинок;
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- В мисці з'єднайте тепле молоко, дріжджі, 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна. Перемішайте до однорідності, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 30 хвилин.
- В окремій мисці збийте 4 яйця, жовтки, сіль, ванільний і звичайний цукор до розчинення. М'яке вершкове масло збийте до побіління.
- В масло додайте яєчну масу і збийте до однорідності. Влийте опару та перемішайте.
- Борошно просійте із содою. Поступово додайте у яєчну масу частинами, щоразу добре перемішуючи. Добре вимішайте тісто.
- Додайте родзинки, перемішані з крохмалем. Знову добре вимішайте тісто, після чого накрийте його рушником та залиште в теплому місці на 1,5 години.
- Помніть тісто і розділіть на 9 шматочків. Сформуйте кульки та заповніть всі форми, щоб тісто займало третину об'єму. Зі шматочків тіста зробіть прикраси та покладіть їх згори.
- Накрийте паски рушником і поставте в тепле місце на 40 хвилин. Після цього змастіть їх збитим яйцем та поставте випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин до золотистого кольору.