Гостям сподобається: мандаринова пана кота

Ще трішки і ми зберемося за святковим столом з найріднішими. Щоб здивувати їх смачним рецептом з мінімальними зусиллями – приготуйте пана коту.

Мандаринова панна кота стане не тільки окрасою святкового столу, а й справжнім Новорічним десертом, який підкорить вас з першої ложки.

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Цей тришаровий десерт родом з Італії. Для його приготування вам не потрібна духовка, що зараз дуже актуально.

Рецепт мандаринової пана коти

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 4

– 15 грамів желатину + 100 мілілітрів води;– 600 грамів вершків 10 – 20% чи молока;– 80 грамів цукру;– ванільний цукор чи рідка ваніль.– 15 грамів желатину + 100 мілілітрів води;– 900 грамів мандаринів;– 50 грамів цукру.

Приготування:

Желатин для вершкового і мандаринового шару, заливаємо холодною водою.

Щоб приготувати вершковий шар з'єднуємо вершки, ваніль, цукор, підігріваємо. Вершки мають стати гарячими, але не кипіти. Знімаємо з вогню, додаємо набухлий желатин і розмішуємо до розчинення желатину. Охолоджуємо до кімнатної температури і розливаємо по склянках. Кладемо в холодильник.

️Залишаємо 100 – 150 мілілітрів з вершкового шару для середнього шару.

Щоб приготувати мандариновий шар чистимо мандарини, збиваємо блендером і проціджуємо сік. З'єднуємо сік, цукор, підігріваємо, щоб сік став гарячим. Знімаємо з вогню і додаємо набухлий желатин, розмішуємо до розчинення желатину.

️Для вершкового мандаринового шару з'єднуємо 150 мілілітрів рідини з вершкового шару і 100 мілілітрів рідини з мандаринового шару і розливаємо по склянках з охолодженим першим шаром. Знову охолоджуємо.

️На охолоджений середній шар розливаємо мандариновий шар. Знову охолоджуємо.

Смачного!

На охолодження кожного шару йде 1 година. Якщо мандариновий шар у вас застигне на поверхні доки чекатимете охолодження середнього шару – просто знову підігрійте на вогні і желатин розтане.