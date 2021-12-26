Мандаринове свято: рецепт неймовірного святкового лимонаду

Мандарини – обов'язковий атрибут зимових свят. З цього фрукту можна робити не лише смачні десерти.

Під час будь-якого святкування особливу увагу потрібно приділити напоям. Саме вони є прекрасною ноткою, які підкреслюють смак страв.

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Мандариновий лимонад – це прекрасний вибір для зимових посиденьок, який здивує навіть найбільш примхливий смак.

Рецепт мандаринового лимонаду

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Смачний святковий напій / Фото Pinterest

Інгредієнти

250 мілілітрів води;

1 чашка лимонного соку (з 5 – 6 лимонів);

250 мілілітрів мандаринового соку;

200 грам цукру;

1 літр газованої води;

м'ята;

лід.

Приготування

Витискаємо сік з лимонів та з'єднуємо зі звичайною водою та цукром. Доводимо сироп до кипіння, постійно помішуючи. Коли сироп закипить – вимикаємо вогонь та додаємо стебла м'яти. Охолоджуємо та проціджуємо сироп. Витискаємо сік з мандаринів та проціджуємо його. Кладемо в глечик пом'яте листя м'яти, лід та кілька скибок мандаринів. Додаємо лимонний сироп, мандариновий сік та газовану воду. Подаємо охолодженим.

Смачного!