Зимова насолода: мандариновий чизкейк без випікання
11 грудня 2022, 09:05Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валерія Велігура
Щоб довершити святковий стіл потрібне особливий десерт. Ніжний та яскравий торт з мандаринками те, що потрібно!
Особливість цього десерту є у тому, що він не потребує значних зусиль та кулінарних навичок. Мандариновий чизкейк без випікання сподобається кожному ласуну.
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Хрумка основа, ніжний вершковий шар та яскравий цитрусовий смак – ідеальний торт до святкового чи буденного столу.
Рецепт мандаринового чизкейка
- Час: 2 – 3 години
- Порції: 6 – 8
– 150 грамів пісочного печива;
– 60 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 10 грамів желатину;
– 40 мілілітрів холодної води;
– 400 грамів вершкового сиру;
– 75 грамів цукру;
– 100 мілілітрів вершків (10-33%).
Для мандаринового желе:
– 10 грамів желатину;
– 50 мілілітрів холодної води;
– 6 штук мандаринів;
– 40 грамів цукру.
Приготування:
- Печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у форму і добре утрамбовуємо. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку. ⠀ ⠀
- Желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці.
- До вершкового сиру додаємо цукор, вершки, розтоплений желатин і пробиваємо все блендером до однорідної консистенції. Кладемо зверху на основу та прибираємо у холодильник до застигання.
- Для мандаринового шару желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Очищені мандарини пробиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито.
- Додаємо цукор і, помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до його розчинення.
- Охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо зверху на начинку. Прибираємо у холодильник на декілька годин.
- Готовий торт можна задекорувати листочками м'яти або шматочками мандаринок.
Смачного!⠀