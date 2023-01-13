Мандариновий пиріг на сковорідці

Через постійні вимикання світла важко спланувати щось, особливо якщо мова йде про випічку.

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом простого пирога з мандаринами, який він приготував на звичайній сковорідці.

Читайте також Зіркові гості та відомі бренд-шефи: хто став першим учасником нового кулінарного кастинг-шоу

Шеф-кухар запевняє, що ми незламні та нас не злякають труднощі, особливо коли хочеться солоденького. Мандариновий пиріг саме такий: простий, смачний, ароматний та соковитий.

Рецепт пирога з мандаринами на сковорідці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

– 5 – 6 мандарин середнього розміру;– 20 грамів вершкового масла;– 30 грамів цукру;– мелена кориця або кардамон.– куряче яйце;– 50 грамів молока;– 50 грамів цукру;– 25 грамів олії;– 120 грамів борошна;– 5 грамів розпушувача;– цедра лимона.

Приготування:

На антипригарну сковорідку висипаємо цукор та вершкове масло. Помішуємо лопаткою та доводимо до карамельного кольору.

Очищені мандарини розрізані навпіл викладаємо на карамель зрізом донизу та посипаємо спеціями.

Для тіста змішуємо всі інгредієнти та поливаємо ним мандарини. Накриваємо кришкою та готуємо на повільному вогні доки тісто не пропечеться.

Готовий пиріг перегортаємо з допомогою тарілки і подаємо до столу гарячим, або охолодженим. Він виходить соковитий і ароматний.

Смачного!

