Мандариновий пиріг на сковорідці
13 січня 2023, 12:41Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Через постійні вимикання світла важко спланувати щось, особливо якщо мова йде про випічку.
Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом простого пирога з мандаринами, який він приготував на звичайній сковорідці.
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Шеф-кухар запевняє, що ми незламні та нас не злякають труднощі, особливо коли хочеться солоденького. Мандариновий пиріг саме такий: простий, смачний, ароматний та соковитий.
Рецепт пирога з мандаринами на сковорідці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 5 – 6 мандарин середнього розміру;
– 20 грамів вершкового масла;
– 30 грамів цукру;
– мелена кориця або кардамон.
Для тіста:
– куряче яйце;
– 50 грамів молока;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів олії;
– 120 грамів борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– цедра лимона.
Приготування:
- На антипригарну сковорідку висипаємо цукор та вершкове масло. Помішуємо лопаткою та доводимо до карамельного кольору.
- Очищені мандарини розрізані навпіл викладаємо на карамель зрізом донизу та посипаємо спеціями.
- Для тіста змішуємо всі інгредієнти та поливаємо ним мандарини. Накриваємо кришкою та готуємо на повільному вогні доки тісто не пропечеться.
- Готовий пиріг перегортаємо з допомогою тарілки і подаємо до столу гарячим, або охолодженим. Він виходить соковитий і ароматний.
Смачного!