Мандариновий пиріг за рецептом кондитерки Лізи Глінської

Надзвичайно смачний та простий у приготуванні пісочний пиріг з мандаринами від Лізи Глінської також можна готувати з апельсинами, або міксом цитрусових.
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
Талановита кондитерка Ліза Глінська підготувала для читачів сезонний смачний пиріг з мандаринами та сметанковою заливкою.
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Ніжна пісочна основа мандаринового пирога приємно хрустітиме в роті, а сметанкова заливка доповнить гру смаків у десерті.
Як приготувати пісочний пиріг з мандаринами
Інгредієнти:
Для пісочного тіста:
– 100 г борошна;
– 50 г вершкового масла;
– 40 г жовтків;
– 30 г цукру;
– 3 г розпушувача;
– дрібка солі.
Для сметанкової заливки:
– 100 г сметани;
– 30 г цукру;
– 5 г кукурудзяного крохмалю;
– 50 г яєць;
– цедра мандарин.
Для мандаринового мармеладу:
– 5 мандарин;
– 50 г цукру;
– 50 мл води;
– 100 мл мандаринового фрешу;
– 6 г желатину+30 мл води.
- З'єднайте яєчний жовток з цукром. У окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем та сіллю. Натріть холодне вершкове масло до борошна та вимішайте руками в крихту.
- Додайте до крихти яєчну масу та замісіть еластичне тісто.
- Відправте тісто відпочити в холодильник, попередньо загорнувши його в харчову плівку. 10-15 хвилин в холодильнику для тіста буде достатньо.
- Для приготування заливки натріть цедру одного мандарина, з'єднайте її з яйцем та цукром й перемішайте. Додайте до маси кукурудзяний крохмаль – перемішайте, далі влийте сметани та знову перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть тісто у круглу форму для тарту, розрівняйте руками та зріжте зайве з бортів. Залийте основу сметанковою сумішшю та відправте випікатись на 20-25 хвилин.
- Почистіть мандарини від шкірки та насіння, зробіть невеликий надріз на кожному шматочку та відправте варитися у каструлю з сиропом із води, мандаринового фрешу та цукру. Варіть мандарини на слабкому вогні після кипіння протягом 15 хвилин.
- Готовий пиріг вийміть з духовки та залишіть охолонути, верх пирога осяде – не переживайте.
- Розведіть желатин з водою та залишіть набухати на 10 хвилин. З'єднайте з мандаринами в сиропі та перемішайте.
- Викладіть мандарини на пиріг та полийте охолодженим сиропом, не гарячим. Готовий пиріг з мандаринами відправте в холодильник на 2-3 години. Смачного!
Рецепт мандаринового тарту за рецептом Лізи Глінської – відео: