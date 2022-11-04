Мандрики – історія та рецепт давньої української страви
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Якщо ви чули про мандрики, але не куштували – саме час приготувати їх вдома. Рецептом поділилася українська кулінарка Валентина Саєнко.
Мандри́ки — смаколики, які з традиційних обрядових трансформувалися у повсякденні солодощі до чаю, кави чи компоту. Відомо, що раніше їх готували до свята Петра й Павла, а назву страви у народі пов’язували з легендою про мандрування світом цих двох апостолів.
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У Карпатах та Прикарпатті свято Петра і Павла полюбляли пастухи, вони влаштовували гуляння на вигонах та полонинах. До святкування пекли мандрики, веселились, змагались і танцювали.
У різних регіонах нашої країни мандрики представлені пампушками, печеними чи смаженими коржиками, а десь взагалі булками. Автентичним вважається рецепт на основі сирного тіста або ж із сирною начинкою. А от форма знову ж має безліч варіантів.
Окрім сирної начинки, мандрики можна доповнити свіжими чи мороженими ягодами, печеними фруктами, маком або гарбузом.
Рецепт автентичних мандриків
- Час: 80 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
– 200 грамів м'якого вершкового масла;
– 500 грамів борошна;
– 2 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 5 грамів розпушувача для тіста.
Для начинки:
– 300 грамів кисло-молочного сиру;
– 50 грамів цукру;
– ваніль;
– 1 яєчний білок;
– 30 грамів пшеничного борошна.
Для змащування:
– яєчний жовток;
– вода.
Приготування:
- Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яким. Змішуємо його з цукром і збиваємо до білої помадки. Додаємо яйця і ще раз збиваємо. Далі додаємо просіяне борошно і розпушувач, збиваємо міксером або за допомогою кухонної машини.
- Тісто розкачуємо між двох листів пергаменту, товщиною приблизно в 3 міліметри. Ставимо в холодильник на пів години відпочити.
- Для начинки просто все змішуємо до однорідності.
- В розкачаному тісті вирубкою (або склянкою) вирізаємо кола. На одне кладемо ложку начинки, а іншим накриваємо. Трішки заліплюємо краєчки виделкою.
- Змащуємо жовтком з краплею води.
- Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 хвилин.
Готово!