Мандрики – історія та рецепт давньої української страви

Якщо ви чули про мандрики, але не куштували – саме час приготувати їх вдома. Рецептом поділилася українська кулінарка Валентина Саєнко.

Мандри́ки — смаколики, які з традиційних обрядових трансформувалися у повсякденні солодощі до чаю, кави чи компоту. Відомо, що раніше їх готували до свята Петра й Павла, а назву страви у народі пов’язували з легендою про мандрування світом цих двох апостолів.

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У Карпатах та Прикарпатті свято Петра і Павла полюбляли пастухи, вони влаштовували гуляння на вигонах та полонинах. До святкування пекли мандрики, веселились, змагались і танцювали.

У різних регіонах нашої країни мандрики представлені пампушками, печеними чи смаженими коржиками, а десь взагалі булками. Автентичним вважається рецепт на основі сирного тіста або ж із сирною начинкою. А от форма знову ж має безліч варіантів.

Окрім сирної начинки, мандрики можна доповнити свіжими чи мороженими ягодами, печеними фруктами, маком або гарбузом.

Рецепт автентичних мандриків

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 10 – 12 штук

– 200 грамів м'якого вершкового масла;– 500 грамів борошна;– 2 курячих яйця;– 150 грамів цукру;– 5 грамів розпушувача для тіста.– 300 грамів кисло-молочного сиру;– 50 грамів цукру;– ваніль;– 1 яєчний білок;– 30 грамів пшеничного борошна.Для змащування:– яєчний жовток;– вода.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яким. Змішуємо його з цукром і збиваємо до білої помадки. Додаємо яйця і ще раз збиваємо. Далі додаємо просіяне борошно і розпушувач, збиваємо міксером або за допомогою кухонної машини.

Тісто розкачуємо між двох листів пергаменту, товщиною приблизно в 3 міліметри. Ставимо в холодильник на пів години відпочити.

Для начинки просто все змішуємо до однорідності.

В розкачаному тісті вирубкою (або склянкою) вирізаємо кола. На одне кладемо ложку начинки, а іншим накриваємо. Трішки заліплюємо краєчки виделкою.

Змащуємо жовтком з краплею води.

Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 хвилин.

Готово!