Простий рецепт манника на кефірі від зірки Мастер Шеф Володимира Троцького

Джерело:інстаграм Володимира Троцького
Манник – смачний та легкий у приготуванні десерт, який точно сподобається всій вашій родині чи гостям.
Кулінар та зірка шоу "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився з читачами рецептом свого улюбленого десерту – манника.
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Володимир Троцький не продовжив працювати шеф-кухарем, хоч і потрапив до суперфіналу кулінарного шоу "Мастер Шеф", проте продовжує ділитися з шанувальниками своїми рецептами смачних страв.
За бажанням, до манника можна додавати родзинки, курагу або чорнослив.Подавайте манник з чаєм або смачним домашнім компотом.