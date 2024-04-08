Манник "Зебра": такий простий та смачний, що можна пекти щодня – перевірений рецепт
8 квітня 2024, 11:02Читать новость на русском
Джерело:kaplun.lora
Мабуть, ніхто не відмовиться від частування смачним манником. Спробуйте приготувати його за цим простим рецептом – вам сподобається.
Для цього манника потрібні лише найпростіші інгредієнти. Проте смак він матиме незабутній.
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Покроковий рецепт манника "Зебра"
Час: 1 година
Порцій: 5Інгредієнти:
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 1 склянка манки;
– 1 склянка цукру;
– 3 курячі яйця;
– 80 мілілітрів соняшникової олії;
– 300 мілілітрів кефіру;
– 10 грамів розпушувача для тіста;
– 4 столові ложки какао.
Приготування:
- З'єднайте манку з кефіром, добре перемішайте та залиште на 20 – 30 хвилин.
- Яйця разом з цукром збийте міксером до густої піни. Додайте до смаку ванільний цукор та дрібку солі.
- До маси влийте олію та ретельно перемішайте.
- До манки з кефіром додайте 10 грамів розпушувача, влийте туди ж яєчну суміш і перемішайте.
- Додайте просіяне борошно і знову перемішайте. Тісто розділіть на 2 частини. До однієї додайте какао і перемішайте.
- Форму для манника застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом.
- Викладіть гіркою 2 столові ложки спочатку білого тіста, а потім стільки ж коричневого. Продовжуйте заповнювати форму таким чином, поки тісто не закінчиться. За бажанням сформуйте оригінальніший візерунок ложкою.
- Випікайте за температури 180 градусів приблизно 30 – 40 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою.